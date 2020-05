Premier Włoch: ilość środków uruchomionych w UE za mała by wyjść z kryzysu

Mleczna środa. Cebelińska na EEC Online: Odrabiamy straty w eksporcie do Azji

W opublikowanym w środę artykule włoski premier podkreślił, że proponowane sumy są niższe od tych, jakie są konieczne według szacunków wielu instytucji publicznych i prywatnych po to, by uratować gospodarkę.

"Zachęcam przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, aby przedstawiła w najbliższych dniach ambitną propozycję dotyczącą funduszu ratunkowego i następnego wieloletniego budżetu zgodnie z wymogami i oczekiwaniami obywateli europejskich" - dodał Conte.

Jak zaznaczył, niedawno przedstawiona francusko-niemiecka propozycja funduszu w wysokości 500 mld euro to "odważny i znaczący krok" w ramach odpowiedzi na pandemię, która "zdewastowała kontynent". Ale w jego ocenie trzeba znacznie więcej.

"Niektóre państwa UE dalej wywierają naciski na to, by powstał budżet, taki jak zawsze i skromny fundusz ratunkowy" - uważa Conte. Tak odniósł się do postawy grupy tzw. krajów oszczędnych, czyli Austrii, Danii, Szwecji i Holandii.

"Jestem przekonany, że ich stanowisko odzwierciedla niezdolność do zrozumienia historycznych wyzwań, stojących przed nami. Podziały w UE na północ i południe są zawsze błędem" - stwierdził premier Włoch.

Jego zdaniem "opieranie odpowiedzi na koronawirusa na wypaczonych stereotypach byłoby bardziej zwodnicze niż kiedykolwiek". Ostrzegł, że jeśli UE poniesie porażkę, podsycone zostaną "płomienie nacjonalizmu" i zwiększone podziały.

"W obecnym momencie bezprecedensowego kryzysu ważne jest przypomnienie, że żadna europejska gospodarka nie będzie w stanie podnieść się sama" - dodał Conte.

Dalej premier wyjaśnił stanowisko władz w Rzymie: "Nie prosimy o hojność, ale o świadomość odpowiedzialności, jaką mamy w obliczu wartości założycielskich UE, dobrobytu naszych obywateli".

Conte wyraził opinię, że jeśli pozwoli się na to, aby pandemia pogłębiła różnice gospodarcze i społeczne w UE, nie będą mogły zostać zrealizowane jej kluczowe cele, takie jak Europejski Zielony Ład.