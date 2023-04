Biznes i technologie

Premier: wprowadzamy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek

Autor: PAP

Data: 04-04-2023, 13:29

Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dotyczy to osób, które pełniły tę funkcję przez co najmniej 10 lat.

Premier Mateusz Morawiecki; PAP/Radek Pietruszka