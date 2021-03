Premier: Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje

Obwodnica ma pięć kilometrów długości, ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście i wyprowadzić ruch tirów z centrum miasta. Docelowo stanie się fragmentem drogi krajowej nr 15. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł ponad 79,6 mln zł; przeszło 34,1 mln zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Mateusz Morawiecki przypomniał podczas uroczystości otwarcia nowej trasy, że Września leży na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy.

"Ale to nie znaczy, że Września ma leżeć pomiędzy - Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje. Żeby tak się stało, musi być dobra infrastruktura. Cieszę się, że tutaj, we Wrześni możemy o taką infrastrukturę zadbać" - powiedział.

"Jest niezwykle ważne, żeby dokonywać tego typu odważnych inwestycji. Dzięki nim przyciągniemy nowych inwestorów, przedsiębiorcy będą mieli lepsze warunki do prowadzenia biznesu, dzięki nim pracownicy, ludzie, obywatele będą więcej zarabiać. O to chodzi w takich inwestycjach" - zaznaczył.

Władze Wrześni podkreśliły w piątek, że przebiegająca przez centrum miasta droga krajowa nr 15 wiąże się z dużym ruchem pojazdów. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych czy przedszkoli przejeżdżało dotąd nawet 100 tirów. "Jest to niezwykle uciążliwe dla mieszkańców, pogarsza klimat akustyczny i przede wszystkim negatywnie wpływa na ich bezpieczeństwo" - podało miasto.

Mateusz Morawiecki przypomniał o realizowanym obecnie programie obwodnic. Jak wskazał, ma on "wyciągnąć tranzyt z miast".

"Mieszkańcy miast takich, jak Września doskonale wiedzą jak bardzo to jest potrzebne. Hałas, spaliny, ale także bezpieczeństwo, czyste środowisko, troska rodziców o bezpieczeństwo dzieci, które idą do szkoły - to wszystko są nasze codzienne problemy, które chcemy (rozwiązać) poprzez program budowy obwodnic, współfinansowania obwodnic" - powiedział.

"My mamy cały program rozwoju, zagęszczenia, modernizacji dróg krajowych, dróg lokalnych, powiatowych, gminnych, który rozwijamy bardzo szeroko. Podstawą są oczywiście autostrady i drogi ekspresowe, ale w ślad za tym rozwijamy drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe i gminne" - zapewnił premier.