Za czasów Platformy Obywatelskiej bezrobocie było na rekordowym poziomie, ponad 2,3 mln ludzi na bezrobotnym - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Radomiu. Jak dodał, za czasów Donalda Tuska były "pijawki VAT-owskie", a PO to "partia niemocy".

"Drodzy rodacy, macie 15 proc. Tuska, pijawki VAT-owskie, oszustów podatkowych, chyba całą PO, jako partię oszustów - tak trzeba ich rozszyfrować - i macie 115 proc. Drogi, drogi gminne, powiatowe, żłobki, szpitale, przedszkola, boiska i tak dalej (...), wszystkie nasze inwestycje są właśnie z tego. 500 plus, a teraz 800 plus, są właśnie z tego. One nie były zakopane nigdzie" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki przypomniał, że "za czasów Tuska" bezrobocie było "na rekordowym poziomie - ponad 2,3 mln ludzi na bezrobotnym". "Tusk gonił swojego guru Balcerowicza (Leszek - były minister finansów - PAP). Jaka była bieda, a w szczególności ubóstwo wśród dzieci. Katastrofa w czasach Platformy Obywatelskiej. Podatki - rzeczywiście nic się nie dawało z nimi zrobić" - powiedział. "Tusk i jego Platforma Obywatelska to po prostu partia niemocy" - dodał.

Jak mówił Morawiecki, podatek VAT to wzrost "z roku 2016 na rok 2023 o ponad 160 mld zł, to jest ponad 130 proc., a wzrost podatku CIT w czasach Platformy Obywatelskiej o 2 proc. i w naszych czasach z około 30-paru mld na ponad 90 mld, blisko 200 proc.".

"Nie można oddać losu swojego w ręce partaczy, w ręce partii niemocy. To jest podstawa" - stwierdził premier.