Spotykamy się aby wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania i rozwiązań problemów, z którymi przyszło nam się mierzyć; zagrożenia w naszej części Europy uświadomiły nam wszystkim, jaką siłę ma bliska współpraca - wskazał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników Krynica Forum.

Prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą i premierem Republiki Korei Hanem Duck-soo w środę po południu wzięli udział w uroczystej gali otwierającej Krynica Forum 2023. Podczas uroczystości odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego.

"Po raz kolejny Krynica jest miejscem, w którym ogniskują się najważniejsze sprawy Europy środkowo-wschodniej. Tyle, że tym razem spotykamy się silniejsi bardziej zjednoczeni, świadomi naszego miejsca, roli, szans i zagrożeń w świecie szukającym nowej równowagi" - ocenił Morawiecki.

"Spotykamy się, aby wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania i rozwiązań problemów, z którymi przyszło nam się mierzyć. Spotykamy się, by wymienić się wiedzą, spostrzeżeniami, przedstawić swoje wizje i cele, szukać punktów wspólnych i wytyczyć ścieżki ich realizacji" - wskazał premier.

Jak podkreślił, dzięki inicjatywom takim jak Trójmorze, ale też "w wyniku geopolitycznego trzęsienia ziemi, które zafundowała nam pandemia COVID-19 i agresywny sąsiad ze wschodu" nasz region stał się kluczowy w konstrukcji nowego, światowego ładu.

"Zagrożenia, które położyły się cieniem nad naszą częścią Europy uświadomiły nam wszystkim, jaką siłę ma bliska współpraca. Wspólne stawianie i realizacja celów z zakresu infrastruktury transportowej, energetyki i bezpieczeństwa militarnego to najlepsza droga do wzmocnienia regionu" - podkreślił szef rządu. "A wzmocnienie regionu to warunek konieczny do realizacji najważniejszego celu dla każdego z nas - bezpieczeństwa" - zaznaczył premier.

"Jestem przekonany, że spotkania i dyskusje, które odbędą państwo w ciągu trzech najbliższych dni zbliżą was wszystkich jeszcze bardziej i będą kolejnym krokiem do bezpiecznej przyszłości" - napisał premier. Zapewnił, że z uwagą będzie śledził informacje płynące z Krynicy.