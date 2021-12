Premier zapowiada dopłaty dla rolników

Od 2022 r. dla ponad 90 proc. gospodarstw rolnych średnie dopłaty do hektara przewyższą średnią unijną - przekazał w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 30-12-2021, 11:42

Od 2022 r. dla ponad 90 proc. gospodarstw rolnych średnie dopłaty do hektara przewyższą średnią unijną / fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

"Dbamy o interesy polskich rolników jak nigdy dotąd" - stwierdził w czwartkowym wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że od 2022 r. "dla ponad 90 proc. wszystkich gospodarstw rolnych średnie dopłaty do ha przewyższą średnią unijną!".

Rada UE formalnie przyjęła na początku grudnia Wspólną Politykę Rolną (WPR) na lata 2023-2027.

Nowe przepisy torują drogę "sprawiedliwszej, bardziej ekologicznej i w większym stopniu opartej na wynikach WPR".

Jednym z kluczowych elementów nowej polityki jest wprowadzenie planów strategicznych na szczeblu państw członkowskich. Rządy krajowe mogą dzięki temu dostosować przepisy WPR do potrzeb społeczności rolniczych we współpracy z władzami lokalnymi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

W ramach WPR jedną czwartą płatności bezpośrednich przeznaczono na ekologiczne praktyki rolne.

Państwa członkowskie mają czas do 1 stycznia 2022 r. na przedłożenie projektów planów strategicznych, po czym Komisja rozpocznie proces oceny tych planów i przekazywania informacji zwrotnych. Nowa WPR wejdzie w życie w 2023 r. i będzie obowiązywać do 2027 r. Wspólna polityka rolna to około jednej trzeciej budżetu UE.

O przyjęciu przez rząd Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 premier Morawiecki poinformował w połowie grudnia. Mówiąc o nim, stwierdził, że "interesy polskich rolników będą bardzo dobrze zaopiekowane". Budżet Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to ponad 25 mld euro.