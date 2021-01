Premier: zdecydowaliśmy o przedłużeniu programu bezzwrotnych dotacji dla mikro i małych firm

"Wszyscy w Polsce chcielibyśmy, aby pandemia na zawsze ustąpiła, a życie społeczne i gospodarcze mogło toczyć się jak dawnej. Niestety na tym etapie, decyzja o przedłużeniu większości obostrzeń była konieczna. Widzimy, jak wirus szaleje w innych krajach Europy i jak wielu Polaków wciąż walczy o zdrowie i życie w szpitalach. Wiem jednak, że wiele osób przyjęło tę decyzję z rozczarowaniem, a nawet z irytacją" - powiedział w piątek na nagraniu zamieszczonym na Facebooku premier Morawiecki.

Szef rządy przyznał, że w wielu branżach obostrzenia wymusiły ograniczenia lub niemal całkowitą rezygnację z prowadzenia działalności.

"Rozumiem głosy rozgoryczenia, rozumiem chęć powrotu do normalnej pracy. Właśnie dlatego podjęliśmy też decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 mld zł. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł. I dzięki temu uratowane zostało ponad 5 milionów miejsc pracy" - powiedział.

Morawiecki dodał, że tym razem pomoc kierowana jest do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność. "Można się o nią ubiegać, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w związku z Covid-19 o co najmniej 40 proc. wobec przychodów w odpowiednim okresie porównawczym" - wyjaśnił premier.

Szef rządu przyznał, że obostrzenia zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie. "Ale w ślad za tym podążają również konkretne mechanizmy wsparcia. Od ponad 10 miesięcy toczymy niezwykle trudną walkę. I choć jest ciężko - ta walka daje efekty. Dopiero co Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że spadek polskiego PKB za rok 2020 wyniesie zaledwie 2,8 proc. Co stanowi wynik znacznie lepszy, niż moglibyśmy przewidywać" - powiedział premier.

Na koniec szef rządu zwrócił się do przedsiębiorców zapewniając ich, że nikt z nich nie staje do tej walki samotnie. "Toczymy tę walkę razem i razem ją wygramy" - zapewnił Morawiecki.