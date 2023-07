Zgodnie z obietnicą uwalniamy od opłat autostrady państwowe; ale postanowiliśmy zrobić coś więcej również autostrada między Toruniem a Gdańskiem będzie zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych - oświadczył w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rząd podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w Rusocinie (Pomorskie) poinformował, że zgodnie z obietnicą daną 45 dni wcześniej "uwalniamy od opłat autostrady państwowe od odcinka Stryków-Konin, czyli na północ od Łodzi do Konina i od Wrocławia do Sośnicy w kierunku Katowic".

"To jest nasza obietnica i słowa dotrzymaliśmy" - podkreślił premier.

"Ale postanowiliśmy zrobić coś więcej, ponieważ autostrady i drogi ekspresowe to bezpieczeństwo, to komfort jazdy, to zmniejszenie liczby wypadków. Aby to bezpieczeństwo dalej wzmacniać postanowiliśmy, aby również autostrada między Toruniem a Gdańskiem była zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych, między piątkiem godz. 12, a poniedziałkiem godz. 12" - oświadczył.

Dodał, że wyjątkiem będzie długi sierpniowy weekend. Wówczas zwolnienie z opłat na wskazanym odcinku A1 ma obowiązywać od godz. 12 w piątek do środy 16 sierpnia do godz. 12.