Biznes i technologie

Premier: zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł na litr oleju napędowego

Autor: PAP

Data: 15-04-2023, 14:13

W najbliższych dniach rząd wyśle notyfikację do KE ws. zgody na dopłaty w wysokości 500 zł do nawozów sztucznych, podobnie, jak to było w zeszłym roku - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że zwiększone zostaną również dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł na litrze.