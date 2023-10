Chyba pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej tworzymy taką liczbę miejsc pracy, że przybywają do nas nasi rodacy, którzy wyjechali z Rzeczypospolitej w ostatnich latach, w ostatnich dekadach - mówił w sobotę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił w sobotę w Katowicach na Konferencji Samorządowej. Zwrócił uwagę na inwestycje, które pojawiły się w ostatnich latach w wielu miastach Polski.

"To są inwestycje państwowe, inwestycje prywatne. Bardzo wiele zagranicznych, ale także polskich inwestorów. To one wszystkie, w połączeniu z rozwojem infrastruktury, dróg i kolei, to, co dzisiaj na Śląsku również jest naszym udziałem. Ale również inwestycji w energetykę, w światłowody i inne elementy całej infrastruktury gospodarczej. To one wszystkie sprawiły, że mamy dzisiaj na Śląsku najniższe bezrobocie w historii Rzeczypospolitej" - podkreślił premier Morawiecki.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na liczbę nowych miejsc pracy, oraz "że tu, na Śląsk, wracają z emigracji Polacy, którzy wyjechali przez ostatnie 15 lat, a zwłaszcza przez 8 lat naszych poprzedników".

"Na ostatnich spotkaniach z ludźmi, spotkaniach otwartych, pytam, czy jest ktoś, kto wrócił z zagranicy. I bardzo często pojawiają się nie pojedyncze ręce w górze, ale las rąk. To, szanowni państwo, jest możliwe tylko dzięki temu, że te dwa płuca rozwoju gospodarczego kierowane przez administrację publiczną, a więc samorządową i rządową, działają równolegle. Działają równomiernie. Oddychamy pełną piersią. Chyba pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej tworzymy taką liczbę miejsc pracy, że przybywają do nas nasi rodacy, którzy wyjechali z Rzeczypospolitej w ostatnich latach, w ostatnich dekadach" - powiedział premier.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego "jest to możliwe dlatego, że nasza filozofia, nasza strategia działania, nasza strategia gospodarcza, jest bardzo prosta, a zarazem jest to dość skomplikowana maszyneria. Ja ją przedstawię w sposób prosty. Nowa droga, która się pojawia, nowa infrastruktura, wyższy komfort życia, nowe miejsca pracy, to wszystko są koła zębate, które współpracują ze sobą. One napędzają lokalną infrastrukturę".