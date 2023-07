Premierowy pokaz filmu "Miłość zawsze jest", który ma promować obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, odbył się we wtorek w Fabryce Norblina w Warszawie.

"Jest to film uniwersalny, mający kilka różnych poziomów. Poziom wizualny jest kierowany do starszego pokolenia, zaś muzyka i tekst do młodych ludzi" - powiedział PAP dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. "Chcemy powiedzieć młodym ludziom, aby wyszli z domów i popatrzyli na historię powstańców warszawskich. Na to, że w tamtych dniach walki potrafili obdarzać się uczuciami - zakochać, zaprzyjaźnić. Dla nich to było bardzo ważne" - wyjaśniał dyr. Ołdakowski.

"Odwróciliśmy przekaz, nie mówimy o patriotyzmie przez duże P, tylko o uczuciach, próbując w ten sposób skierować uwagę młodych ludzi na historię powstańców warszawskich, którzy żeby móc żyć, kochać i przyjaźnić się w wolnej Polsce zaryzykowali swoje życie. Dziś żyjemy w czasach pokoju, ale możemy ciągle patrzeć na powstańców jako na źródło wartości" - dodał.

Inspiracją do stworzenia filmu "Miłość zawsze jest" było zdjęcie z powstańczego ślubu Alicji i Bolesława Biegów oraz filmowa kronika powstańcza, która uwieczniła tę chwilę. Zawarty przez nich wówczas związek małżeński przetrwał 75 lat, do końca ich długiego życia.

Film powstał w technice stopklatki. W dynamiczny sposób pokazuje jedno ujęcie z wielu stron. Twórcy nakręcili go na negatywie 16 mm, aby bardziej oddać realizm. Reżyserem filmu był Tadeusz Śliwa. Ekipa filmowa pracowała nad tym dziełem pro bono, dla powstańców.

"Miłość zawsze jest" trwa 3 minuty i jest muzycznym klipem. Ma powstać również jego wersja 30-sekundowa, która będzie pokazywana w stacjach telewizyjnych i internetowych.

"Zrobiliśmy klip, film o miłości. O tym, że warto się kochać bez względu na wszystko, bez względu na to, ile ma się czasu" - powiedział reżyser filmu Tadeusz Śliwa.

Słowa piosenki przewodniej tego filmu napisał Wojciech Sokół a muzykę hip hopową skomponował artysta ukrywający się pod pseudonimem Atutowy. W tekście ani razu nie padają słowa: Warszawa i Powstanie.

W pokazie wzięli udział twórcy filmu, m.in. reżyser Tadeusz Śliwa, autor tekstu Wojciech Sokół, a także dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski i przedstawicielka Urzędu Miasta st. Warszawy Edyta Mydłowska oraz zaproszeni goście i dziennikarze.

Patronat honorowy nad filmem objął Prezydent RP Andrzej Duda.