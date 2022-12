Wybór prezentów dla rodziców i teściów nie jest łatwym zadaniem. Warto, aby kupić upominki dobrane do wieku, hobby, stylu życia. I nie czekać na ostatnią chwilę z pójściem do sklepu lub zamówieniem online. W końcu ma to być przyjemność zarówno dla kupujących jak i obdarowanych.

Prezent świąteczny. Co kupić pod choinkę rodzicom i teściom?, fot. shutterstock

Prezent świąteczny dla mamy

Popularnymi prezentami dla mam są zestawy pielęgnacyjne, albumy, rośliny doniczkowe, książki czy perfumy. Warto na spokojnie zastanowić, się, co może w tym roku sprawić mamie przyjemność. Czy będzie to piękny wazon, patera na owoce lub inny stylowy gadżet do kuchni lub całego domu? A może mama ma pod dostatkiem tego typu akcesoriów i radość sprawiłyby jej prezenty dedykowane tylko dla niej, np. perfumy, zestaw kremów pielęgnacyjnych, nowoczesna suszarka do włosów lub stylowy pojemnik na biżuterię?

Prezent świąteczny dla taty

Sprawdzonym sposobem na uniwersalny prezent dla taty jest nabycie eleganckiego zestawu kosmetyków do pielęgnacji. To zawsze się zużyje, a więc jest to praktyczny upominek. Ojcom można również podarować stylowy szalik czy ciepłe rękawiczki. Możemy również podpatrzeć, czy portfel, którego nasz tata używa, jest w dobrym stanie, czy może potrzebuje nowego.

Prezent świąteczny dla rodziców

Rodzicom miło jest, gdy dostają kalendarze na Nowy Rok ze zdjęciami rodziny, dzieci, wnuków. Przez następnych 12 miesięcy będą mogli oglądać wybrane przez nas fotografie ostatnich spotkań rodzinnych, naszych podróży, czy wnuków kąpiących się w morzu. Wiele firm zapewnia możliwość stworzenia swoich własnych spersonalizowanych kalendarzy.

Jeśli myślimy o wspólnym prezencie, dobrym rozwiązaniem jest podarowanie rodzicom bonu do SPA, na masaż, voucheru na wyjście do kina lub do restauracji na romantyczną kolację. A może przyda im się mikrofalówka lub ekspres do kawy? Warto rozejrzeć się po ich domu lub podpytać.

Prezent świąteczny dla teściowej

Teściowa może ucieszyć się z eleganckiego zestawu ręczników, pościeli, miękkiej narzuty na łóżko lub ciepłego koca. Dobrym pomysłem jest też własnoręcznie przygotowany zestaw prezentowy składający się z kosmetyków do pielęgnacji, kawy i czekoladek. Można też kupić kartę prezentową do sieci księgarni, jeśli wiemy, że teściowa lubi czytać.

Prezent świąteczny dla teścia

Karty podarunkowe do sklepu odzieżowego, ze sprzętem RTV i AGD to dobry pomysł, gdy nie za bardzo wiemy, czym interesuje się nasz teść lub wydaje nam się, że "ma wszystko". Jeśli lubi prace w ogrodzie, możemy też wybrać akcesoria ogrodowe, ale tu musimy już być dobrze zorientowani.

Prezent świąteczny dla teściów

Teściom można podarować piękną roślinę doniczkową, np, storczyk, jukkę czy fikus beniamin. Rośliny nie tylko pięknie się prezentują, ale też umilą nastrój oraz przyczynią się do oczyszczenia powietrza. Jeśli dobrze znamy gusta teściów, którzy są miłośnikami muzyki, dobrym pomysłem będzie kupienie im płyty z przebojami ulubionych artystów. Możemy też sami nagrać na płytę wybrane piosenki.