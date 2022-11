Wyzwaniem jest sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw w sytuacji, gdy czas tranzytu bywa wydłużony - mówił Piotr Bieliński, prezes zarządu Atlanta Poland SA podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Piotr Bieliński, prezes zarządu Atlanta Poland SA. Fot. PTWP

Piotr Bieliński: kluczowe znaczenie ma zachowanie terminowości dostaw

- Dzisiejszy kryzys to nasza jutrzejsza rzeczywistość. Niestety ten kryzys, tak czy inaczej nazywany, ciągnie się za nami już od dłuższego czasu. Wojna w Ukrainie jest kolejna nieprzewidywaną sytuacją, która zaistniała w naszym codziennym życiu i wymaga, abyśmy się dostosowali i wykorzystali szanse, które ta sytuacja daje - mówił Piotr Bieliński, prezes zarządu Atlanta Poland SA.

Tłumaczył, że w przypadku firmy Atlanta, która zajmuje się eksportem i importem, kluczowe znaczenie ma zachowanie terminowości dostaw i kontraktów, do których przedsiębiorstwo jest zobowiązane. Dlatego wyzwaniem jest sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw w czasie, gdy czas tranzytu bywa wydłużony.

Atlanta Poland zmieniła zarządzanie gospodarką magazynową

- Sytuacja, która powstała już w czasie pandemii, czyli obawa, że łańcuchy dostaw zostaną przerwane, pozwoliła nam dosyć dobrze przygotować się do tego, co mamy dzisiaj, ponieważ mocno zmieniliśmy zarządzanie gospodarką magazynową. Postawiliśmy na to, aby nasz stan magazynowy był dużo większy niż wcześniej, ponieważ na nas spoczywa odpowiedzialność, aby klientom dostarczyć towar na czas - tłumaczył.

Atlanta Poland: wyzwaniem jest zmienność kursów walut

- To, do czego nie byliśmy do końca przygotowani, to zmienność kursów walut. Uważam, że zmienność to jedyna rzecz, która jest stała w dzisiejszym świecie. Kursy walut zmieniały się od początku wojny. Polska złotówka straciła ponad 20 procent. Do tego trudno się przygotować i ciężko też przerzucić bezpośrednio taki koszt na klienta ostatecznego - mówił.

Podkreślił, że obecnie problemem jest też rotacja pracowników, szczególnie osób pracujących na produkcji. Ale w czasie pandemii bywało podobnie, dlatego Atlanta Poland zdążyła się już do tego przygotować.