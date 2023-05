Samorządy są kluczowym klientem dla Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ odpowiadają za rozwój społeczno-gospodarczy i próbę zbudowania lepszej jakości życia lokalnej społeczności - powiedziała we wtorek prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka otwierając XVI Ogólnopolską Konferencja BGK dla JST.

We wtorek i w środę w Warszawie odbywa się XVI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego); temat przewodni tej edycji to "Nowe rozwiązania dla finansów samorządów". Wydarzenie otworzyła prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Po niej wystąpił premier Mateusz Morawiecki.

"BGK i jednostki samorządów terytorialnego, wszystkie samorządy, traktuje jako ważnego, kluczowego, właściwie najważniejszego klienta, dlatego, że państwo odpowiadają za nasze małe ojczyzny, za rozwój społeczno-gospodarczy i próbę zbudowania lepszej jakości życia każdej lokalnej społeczności" - powiedziała prezes BGK.

Daszyńska-Muzyczka poinformowała, że finansowanie dłużne wynosi ponad 16 mld zł. Jak mówiła, są to pieniądze, które znajdują się w dyspozycji samorządów, "aby realizować ambitne programy". Przypomniała, że w ciągu ostatnich lat Polska zmaga się z kryzysami - najpierw wykowanym Covidem, a obecnie z wojną na Ukrainie spowodowaną rosyjską agresją. "To spowodowało kolejne wyzwania. Wyzwania również dla samorządów, które odgrywają dla małych, lokalnych społeczności, bardzo ważną rolę" - wskazała. Dodała, że z pomocą przyszedł rząd uruchamiając m.in. Program Inwestycji Strategicznych.

"Program rządowy, wpisujący się najbardziej w odpowiedź na kryzys, czyli Program Inwestycji Strategicznych. Ten program to była idealna odpowiedź rządu pana Mateusza Morawieckiego na to, co gospodarka polska potrzebuje. 11 tys. inwestycji, prawie 60 mld zł. 1400 dzisiaj już inwestycji zrealizowanych" - powiedziała. Zdaniem prezes BGK, "inwestycje publiczne ratują zawsze każde państwo z kryzysu".

Daszyńska-Muzyczka wskazała również na programy rządowe związane z mieszkalnictwem. Chodzi o mieszkalnictwo komunalne i czynszowe. "Sam fundusz dopłat - jego wykorzystanie wzrosło aż 800 proc. od 2021 r." - wskazała.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Konferencja BGK dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez bank od 2005 roku, o charakterze plenarnym. Podczas niej zostanie przedstawiony raport BGK pt. "Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i finansowe JST" połączony z dyskusją dotyczącą różnorodnych możliwości, ale także potrzeb jednostek samorządu. Ponadto, debaty będą toczyły się wokół zagadnień istotnych dla przyszłości finansów samorządowych, tj. współpracy z sektorem prywatnym, efektywności energetycznej, uproszczeniu podatków czy inicjatywom społecznym.