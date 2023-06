Zdaliśmy egzamin planowego działania a nie zarządzania kryzysem - mówił w poniedziałek prezes Gaz-System Marcin Chludziński. Jego zdaniem, kiedy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie zdrożał gaz, Polska była dobrze do tego przygotowana.

W poniedziałek w trakcie VI edycji Forum Wizja Rozwoju odbyła się sesja inauguracyjna, w której wzięli udział: minister finansów Magdalena Rzeczkowska, wiceprezes BGK Paweł Nierada oraz prezes zarządu Gaz-System Marcin Chludziński. Eksperci rozmawiali na temat wyzwań, z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainę.

Zdaniem Chludzińskiego, "Polska wykazała się bardzo dużą zapobiegliwością i umiejętnością działania w kryzysie, ale przede wszystkim strategicznym przewidywaniem i planowaniem".

"W wątku energetycznym i w wątku gazowym przez wiele lat przygotowań, przez pewną doktrynę, która została zdefiniowania za czasów pierwszych rządów PiS, która była rozwijana w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez dość konsekwentne ustawiczne działania rządu premiera Matusza Morawickiego byliśmy systemowo do tej sytuacji przygotowani" - ocenił.

Jego zdaniem, kiedy w lutym ub. r. rozpoczęła się wojna w Ukrainie i kiedy zdrożał gaz "sytuacja nas nie zaskoczyła" - mówił. Podkreślił, że Polska ma terminal LNG w Świnoujściu, połączenia pomiędzy Danią a Polską oraz interkonektory gazowe z Litwą i Słowacją. "Jesteśmy zdywersyfikowani jeśli chodzi o dostawę gazu a inni się budzili" - stwierdził i dodał, że "stąd taka popularność inwestycji w terminale pływające, które są budowane w wielu miejscach".

Przypomniał, że w Gdańsku planowana jest budowa terminala pływającej jednostki FSRU.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska stwierdziła, że głównym wyzwaniem dla polityki fiskalnej jest nie tylko wojna w Ukrainie ale również pandemia Covid-19. "Od pandemii finanse publiczne stanęły przed ogromnym wyzwaniem wsparcia przedsiębiorców, polskich rodzin i wsparcia gospodarki oraz utrzymania wzrostu gospodarczego. To się udało zrobić" - stwierdziła.

Jej zdaniem "budżet dał radę", ale to się przekłada na poziom deficytu. "Obecny rok to są dalsze wyzwania. To przede wszystkim obronność, gdzie mamy 3 proc. wydatków w budżecie państwa i dodatkowy 1 proc. w specjalnym funduszu wsparcia sił zbrojnych na zakupy militarne na doposażenie polskiej armii" - oznajmiła i dodała, że te wydatki są konieczne.

Minister pytana o przyszłość podkreślił, że mamy szansę na to, że inflacja pod koniec roku osiągnie poziom jednocyfrowy. "Wychodzimy z trudnej sytuacji (...). Mamy niesłychany wzrost inwestycji w środki trwałe. Lepszy klimat inwestycyjny" - stwierdziła.

"Polska staje się hubem na usługi dotyczące badań i rozwoju. Naszą ambicją jest wspieranie rynku kapitałowego w Polsce, zielonych finansów. To wszystko przekłada się na bardziej optymistyczne perspektywy" - oceniła.

W kontekście toczącej się wojny w Ukrainie, minister finansów podkreśliła, że ma nadzieję na jak najszybsze jej zakończenie i zwycięstwo Ukrainy. "W perspektywie jest rozbudowa. To też jest szansa dla Polski w związku z naszym położeniem geograficznym" - stwierdziła.

VI edycja Forum Wizja Rozwoju rozpoczęła się w poniedziałek w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W dwudniowym wydarzeniu konferencyjnym weźmie udział 200 ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i władz państwowych. W trakcie Forum zaplanowano 50 paneli dyskusyjnych podczas których zostaną poruszone kwestie związane z energetyką, e-gospodarką, innowacjami, inwestycjami oraz zdrowiem i obecnością seniorów na rynku pracy. Forum Wizja Rozwoju towarzyszyć będzie Kongres Srebrnej Gospodarki oraz Targi Pracy.