Prezes ING Bank Śląski: pandemia przyspieszy cyfryzację

- Musimy być przygotowania na tworzenie konkurencyjnej gospodarki niezależnie od tego, ile będzie trwała pandemia i jakie nowe „eventy” będą się pojawiać – mówił Brunon Bartkiewicz, podczas dyskusji. - Mamy do czynienia z nakładaniem się fal technologiczno-klimatyczno-społecznych – dodał.

Jego zdaniem powinniśmy dążyć do jeszcze większej cyfryzacji gospodarki.

- Musimy zainwestować zarówno w infrastrukturę, jak i edukację – podkreślił prezes ING Banku Śląskiego. - Niedopuszczalne jest to, co jeszcze niekiedy widzimy, by dzieci nie miały dostępu do laptopów – dodał.

Edukacja na rzecz cyfrowej gospodarki powinna mieć miejsce na wszystkich szczeblach nauczania. – Każdy, kto kończy uczelnie, powinien umieć funkcjonować w digitalnym świecie – powiedział.

Prezes ING Banku Śląskiego uważa, że zmiany, jakie przynosi pandemia, dają szansę polskiej gospodarce. – Będziemy mieli do czynienia z decentralizacją konsumpcji i wytwarzania – skracanie łańcuchów dostaw i przenoszenie produkcji może być dla naszego kraju wielką szansą – uważa Brunon Bartkiewicz.