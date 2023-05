Wyniki za pierwszy kwartał oceniamy dobrze, choć kreowały się one w trudnym otoczeniu makroekonomicznym – powiedział w czwartek prezes KGHM Tomasz Zdzikot. Miedziowa spółka w I kwartale tego roku odnotowała 7 proc. wzrost przychodów, do poziomu 9 mld 585 mln.

W przedstawionych w środę wynikach za I kwartał 2023 r. napisano, że spółka zanotowała wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 mld 585 mln zł, a wynik operacyjny Grupy wyniósł 1 mld 882 mln zł.

KGHM utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec 1 kwartału 2023 roku wyniósł 0,9 - podano w komunikacie.

Wskazano również, że wydobycie i produkcja metali przez aktywa krajowe przekroczyły założenia budżetowe. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za okres 3 m-cy w 2023 roku odnotowano wzrost wydobycia urobku o 2,6 proc. i wzrost produkcji miedzi w koncentracie w stosunku do I kwartału ubiegłego roku o 0,5 proc.

W czwartek podczas konferencji prasowej w siedzibie spółki w Lubinie zarząd KGHM skomentował wyniki za pierwszy kwartał.

Prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot podkreślił, że zarząd ocenia wyniki jako dobre, choć - jak podkreślił - "kreowały się one w trudnym otoczeniu makroekonomicznym". "Sytuacja związana przede wszystkim z trwającą w Ukrainie wojną spowodowała dużo perturbacji, które rzutują na nasze wyniki" - mówił Zdzikot.

Prezes podkreślił, że wyniki za I kwartał tego roku stanowią "solidną bazę" do inwestycji. "Inwestycje są naszym priorytetem. Uważamy, że ten trudny czas makroekonomiczny, to dobry czas do inwestowania" - mówił Zdzikot.

Zdzikot zwrócił uwagę na wzrost przychodów w I kwartale. "Porównując rok do rok przychody były o 7 proc. większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To przełożyło się na EBITDĘ blisko 1,9 mld zł oraz 164 mln zysku netto" - mówił prezes.

Wskazał, że EBITDA i zysk netto są niższe niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. "Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynął bardzo mocno na czynniki, które współkształtują nasze wyniki. Mierzymy się z presją kosztową związaną z cenami energii, mam rosnące koszty pracy i usług. Mamy inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę; mamy też wyższy podatek miedziowy - to wszystko wpływa na nasze wyniki" - mówił Zdzikot.

Prezes zwrócił też uwagę na ceny głównych produktów miedziowej spółki. "Średnie notowania miedzi są o 11 proc. niższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku; srebro tańsze o 6 proc. Korzystny dla nas kurs dolara nie rekompensuje w pełnie spadku cen na głównych liniach produkcyjnych" - mówił Zdzikot wskazując, że spadki cen miedzi są głównie "wynikiem oceny koniunktury na rynku chińskim". Dodał, że zarząd KGHM ocenia, że w dużej perspektywie ceny miedzi będą korzystne dla spółki.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.