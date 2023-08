Dwie spółki Krajowej Grupy Spożywczej: Elewarr i Zamojskie Zakłady Zbożowe, na ten moment skupiły kilkanaście tysięcy ton rzepaku - poinformował prezes holdingu Marek Zagórski w czwartek w Radiu Lublin.

Zagórski zapytany w Radiu Lublin o skup zbóż poinformował, że KGS ma na Lubelszczyźnie dwie spółki, które prowadzą skup: Elewarr i Zamojskie Zakłady Zbożowe.

"Na ten moment kilkanaście tysięcy ton rzepaku zostało skupione w obu tych podmiotach. Będziemy prowadzić ten skup w skali zbliżonej do lat poprzednich, nie przewidujemy zmian w tym zakresie" - powiedział prezes holdingu.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza o zgłaszane przez plantatorów malin i porzeczek problemy związane z niskimi cenami owoców, Zagórski przyznał, że KGS podjęła w tej sprawie rozmowy z organizacjami rolniczymi. "Chcemy się powoli do tego segmentu także się przymierzać" - dodał. "Chcemy przenieść część doświadczeń, które mamy, jeśli chodzi o współpracę między rolnikami a zakładami przetwórczymi, także na ten obszar. To nie będzie takie łatwe" - zastrzegł.

Marek Zagórski zapowiedział ponadto rozwój segmentu zbożowego i młynarskiego w Krajowej Grupie Spożywczej. "Ten segment szczególnie planujemy rozwijać poprzez inwestycje, (...) zwłaszcza w Zamojskich Zakładach Zbożowych" - zadeklarował. Precyzując zakres inwestycji, wymienił: przetwórstwo zbóż, nowoczesne produkty, poprawę jakości elewatorów, zieloną energię i efektywność energetyczną.

"Inwestujemy w modernizację obu cukrowni, bo to jest proces permanentny. Inwestycje idą w dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych w jednej i drugiej cukrowni" - poinformował.

Mówiąc o cenach buraków cukrowych, prezes KGS stwierdził, że "kiedy cena cukru przekroczy określony pułap, to plantatorzy mają zapewnioną dodatkową premię". "W tym roku wypłacamy premię za buraki, które były zebrane w 2022 r. Ta premia wyniesie nawet prawdopodobnie ok. 12 euro dodatkowo, część tej premii będziemy wypłacać pod koniec sierpnia" - dodał. "W sumie cena za tonę buraka cukrowego wyniesie ok. 60 euro. Dla przykładu, ta regularna cena, która będzie obowiązywała w tym roku to 45 euro" - wyliczył.

Krajowa Grupa Spożywcza to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Powstała z przekształcenia w kwietniu zeszłego roku Krajowej Spółki Cukrowej. Posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym.