Firmy polskie, które chcą wejść na rynek amerykański, mogą skorzystać z różnych programów i wsparcia. Jeśli ktoś rozważa inwestycje w USA, musi przeanalizować dużą liczbę lokalnych systemów prawnych - powiedział PAP prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Janusz Władyczak.

"Rynek amerykański jest odmienny od tego, co mamy w Europie. Przede wszystkim jest 51 stanów, z których każdy stanowi niejako odrębne państwo z różnymi przepisami, które trzeba poznać. Jeśli więc ktoś rozważa inwestycje w USA, musi przeanalizować dużą liczbę lokalnych systemów prawnych" - powiedział prezes Władyczak.

Jednocześnie przyznał, że polskie firmy włączają się do widocznego na świecie trendu przenoszenia produkcji bliżej rynków końcowych, a więc bliżej Europy - co oznacza także Afrykę Północną i Turcję, bliżej USA oraz bliżej odbiorców w Azji. Poza tym część firm decyduje się na inwestowanie w USA, kiedy już osiągną odpowiedni poziom rozwoju na tym rynku.

"Firmy, które najpierw weszły do USA poprzez sprzedaż na tamtejszy rynek swoich produktów i które odnotowały zadowalający wzrost wolumenu sprzedaży, często decydują się na kolejny krok, czyli na zainwestowanie w magazyn w USA. Chodzi o to, że klient chce mieć towar od razu, nie chce czekać miesiąca, aż zostanie on wyprodukowany i przewieziony do USA. Kolejnym krokiem jest tutaj założenie zakładu" - powiedział prezes KUKE.

Wskazał, że firmy obecnie są mocno zachęcane do inwestowania w USA i że te zachęty są na wielu poziomach, a więc i federalne, i stanowe, i lokalne. Poza tym o inwestorów w USA bardzo się zabiega.

"W efekcie na tamtejszy rynek wchodzą firmy, które już u nas osiągnęły sukces i chcą się rozwijać dalej. Chodzi o producentów mebli czy okien, ale także firmy zajmujące się recyklingiem, jako że USA pod względem recyklingu są zdecydowanie za Europą. Poza tym widzimy, że na rynek amerykański wchodzą producenci podzespołów z branży Automotive - na przykład zrobiliśmy transakcję z Boryszewem, który postawił zakład w Meksyku" - powiedział Władyczak.

Przypomniał, że firmy polskie, które chcą wejść na rynek amerykański, mogą skorzystać z różnych programów i wsparcia. Programy są skierowane dla małych i średnich firm.

"W PARP można pozyskać środki na analizę rynku i na to, aby pojechać na targi, zobaczyć, jak ten rynek wygląda. Jest PAIH i jego biura, które są rozsiane na świecie, także są w USA, a które są w stanie przeprowadzić przez zawiłości rynku, pokazać, gdzie są ryzyka i gdzie jest marżowość. A jak już się ktoś zdecyduje na inwestycje, to ma od nas ubezpieczenie i możliwość znalezienia finansowania, które może przyjść z banków komercyjnych, z którymi klient na co dzień współpracuje, ale może też przyjść np. w formie equity z PFR TFI, który ma z kolei fundusz ekspansji zagranicznej i jest chętny do tego, aby wyłożyć do 50 proc. inwestycji. Tak było w przypadku Elemental Holding, którego wejście do USA wspomógł PFR" - powiedział prezes KUKE.