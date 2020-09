Prezes Maspex na EEC 2020: Polska żywność jest bardzo atrakcyjna, ale i agresywna cenowo (wideo)

#EEC2020: Stokrotka przygotowuje się do poszerzenia usługi click & collect o możliwość dostawy do domu

Mija 6 miesięcy od wybuchu pandemii koronawirusa. Jak Pan ocenia ten czas dla firm spożywczych w Polsce. Czy polscy przedsiębiorcy, znani ze swojej zaradności biznesowej, i tym razem przezwyciężą kryzys? Jak w tym nietypowym czasie poradziła sobie Grupa Maspex?

Horeca, vending – to bardzo głęboko dotknięte przez pandemię obszary sprzedaży. Mamy do czynienia z nierównym traktowaniem poszczególnych kategorii rynku spożywczego przez pandemię, ale i zachowania konsumenckie. Więcej czasu spędzamy w domu, przez co więcej gotujemy. To się przekłada na pewne preferencje.

Czy samą przedsiębiorczością da się wyrównać te negatywne czynniki? Tego nie wiem. Myślę, że jest to wydarzenie społeczne o charakterze daleko głębszym niż tylko nasze zachowania biznesowe, w związku z tym nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie i prognozować. Nie jestem jednak totalnym pesymistą. W przypadku naszego portfolio, które jest zrównoważone i różnorodne, widzimy, że jest coś takiego jak balans, jeśli jedne kategorie rozwijają się nieco gorzej, inne są preferowane i to jest coś, czym można menedżersko i bardziej odpowiedzialnie zarządzić.

Jaki wyglądała strategia Maspeksu na czas pandemii? Co Państwo musieliście zmienić czy przeorganizować?

Praktycznie nie ma dzisiaj niczego, co zostało na starych i dobrze znanych torach - w zasadzie wszystko musieliśmy zmodyfikować. Nastąpiła mocna ewolucja w produkcji, handlu, w naszych zachowaniach organizacyjnych i strukturach organizacyjnych. Żeby utrzymać produkcję musieliśmy dokonać gruntownego przemodelowania tego jak się w pracy komunikujemy, jak poszczególne wydziały / zmiany mają z sobą kontakt. Musieliśmy prześledzić wszystkie ścieżki punktów styków poszczególnych zmian pracowników i opracować odpowiednie procedury - żeby w razie ewentualnego zakażenia móc szybko i zdecydowanie zareagować, wydzielić część, której to dotyczy, żeby to było zachowanie klastrowe. Za nami gigantyczna praca związana z procedurami dot. zachowania dystansu społecznego w obszarze produkcji.

Jak ocenia Pan potencjalny wpływ podatku cukrowego na kształt branży spożywczej w Polsce?

Podatki nakładane na artykuły spożywcze w każdej możliwej formie zwiększają punkty cenowe tych produktów, a wyższe punkty cenowe to mniejsza rotacja, mniejszy wolumen sprzedaży. Nie ma ucieczki od tego prawidła. Wyższa cena to niższa sprzedaż.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.