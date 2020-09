Prezes Mediacap na EEC: Wygrywają media interaktywne

Magdalena Chudzikiewicz na EEC: IT to dzisiaj menedżerowie, którzy edukują całą organizację

Jacek Olechowski, prezes zarządu Mediacap SA tłumaczył, że żyjemy obecnie w świecie, w którym nie nadaje się kilku programów telewizyjnych, tylko dostawców treści jest niezmiernie dużo i w bardzo wielu kanałach.

– W okresie pandemii wzrosła oglądalność YouTube, ale nie wzrosła oglądalność konkretnych programów, tylko pojawiły się tam nowe treści. Pokazuje to, że ten kanał jeszcze bardziej sfragmentaryzował się – mówił.

Drugie zjawisko, które obecnie nasila się, to, jak tłumaczył Jacek Olechowski, zmiana w sposobie sprzedaży mediów. – Modele zakupowe mediów oparte na negocjacjach, podczas których „przy stole” ustalane są ceny są wypierane przez modele zakupowe oparte na danych i algorytmach. To jest bardzo dobre, ponieważ jest transparentne, a reklama jest wtedy bardziej powiązana z wynikami – mówił.

Dodał, że jeśli zachodzą jakieś zmiany, to po pierwsze trzeba się przyjrzeć, co one ze sobą niosą, a po drugie zastanowić się, jak my je widzimy. Jako przykład podał gaming.

– Część przedsiębiorców myśli, że gamingiem zajmują się tylko dzieci, a w rzeczywistości w gry grają również dorośli ludzie. Bardzo dużą część czasu spędzamy na grach, dlatego to jest ogromna szansa dla firm, które to rozumieją. Mówi się, że w reklamie pieniądze idą "za ruchem gałek ocznych", ale idą z pewnym opóźnieniem, dlatego mądrzy inwestorzy powinni zainteresować się gamingiem – przekonywał Jacek Olechowski.

– Najlepiej jest budować markę w kryzysie, ponieważ wtedy są tańsze media. Mniejsze firmy są zwinniejsze, więc są w stanie z tego skorzystać – tłumaczył.