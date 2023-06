Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział w czwartek w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

W hotelu Radisson Blu w Sopocie w czwartek i piątek odbywa się Kongres Polskie Porty 2030.

Tematem jednego z czwartkowych paneli były kierunki rozwoju i inwestycji w polskich portach. Uczestnicy pytani byli, jak postrzegają rolę portów w zakresie obrotu towarami i nowych wyzwań związanych z energetyką, a także jak postrzegają perspektywę rozwoju portów.

"Port Gdynia otoczony tkanką miejską (...) ma ograniczone możliwości rozwoju terytorialnego, dlatego tak istotny jest dostęp. Po pierwsze dostęp od strony wody - ta inwestycja jest już zrealizowana. W konsekwencji możliwość wyjścia, zabrania morzu odrobiny lądu, wybudowania zewnętrznego pirsu, który będzie mógł uwolnić również przestrzeń w Porcie Wewnętrznym. To jest konsekwentnie realizowany plan, jeżeli chodzi o rozwój portu w Gdyni" - powiedział prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

"W ostatnich latach widzimy, że Port Gdynia stawia wyraźnie czoła kolejnym wyzwaniom i kolejne wyzwania związane z przeładunkami węgla i zboża są przez Port Gdynia - a właściwie przez jedenaście terminali, które funkcjonują w obszarze Portu Gdynia - realizowane z bardzo dużym powodzeniem. Natomiast żeby ta dobra passa trwała inwestycje są absolutnie konieczne" - dodał.

Prezes Portu Gdynia zaznaczył, że "Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze swoją strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków". "Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali" - zadeklarował Sadaj.

W panelu wzięli udział również przedstawiciele innych polskich portów, m.in. w Gdańsku i Szczecinie.

Jak poinformował prezes zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś, około 90 minut przed rozpoczęciem panelu otrzymał informację, że premier Mateusz Morawiecki podpisał plan wieloletni związany z doprowadzeniem toru podejściowego od Cieśnin Duńskich do Portu w Świnoujściu. "Decyzja środowiskowa jest, musi tylko zostać zakończone postępowanie transgraniczne z naszym niemieckim sąsiadem" - zauważył.

Urbaś odniósł się także do kwestii budowy terminala w Świnoujściu. "Plany dotyczące terminala głębokowodnego w Świnoujściu zakładają pirs o długości 1600 m, ale w pierwszym etapie będzie to 800 m, co pozwoli na przeładunek około 800-900 tys. TEU. Potem, tak jak było w przypadku Baltic Hub, zapadnie decyzja o dalszej rozbudowie, ale musi to zaakceptować rynek" - zaznaczył. "Rynek na to czeka, a czeka na to przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej, bo tam zamierza ulokować jedną ze swoich głównych baz działających w systemie NATO" - dodał.

Dyrektor handlowy Portu Gdańsk Adam Kłos wyraził przekonanie, że gdański port w tym roku znajdzie się w pierwszej dziesiątce portów europejskich. "Jest to efektem tego, że port w Gdańsku odpowiada sprawnie na wyzwania społeczno-gospodarcze i potrafi w sposób elastyczny wejść w rytm, który wymusiła dywersyfikacja źródeł dostaw produktów energetycznych" - stwierdził.