Prezes Mysak Group: w dobie koronawirusa ważna jest możliwość szybkiego uruchomienia nowych linii produkcyjnych lub modernizacja (wywiad)

Co trzeba wdrożyć, aby braki kadrowe nie zatrzymały linii produkcyjnych? (wideo)

Do jakich branż i producentów kierują Państwo swoją ofertę? Jak duży jest rynek, na którym Państw działają?

Oferta nasza jest stosunkowo szeroka. Oferujemy usługi w zakresie instalacji linii produkcyjnych, wykonania maszyn do realizacji technologii spożywczych. Oferta jest kierowana do producentów żywności, którzy chcą zainwestować w rozwój swojej firmy produkcyjnej. Naszymi klientami są koncerny jak i mniejsze firmy spożywcze. Nasze linie i maszyny pracują już wiele lat w zakładach wielkich firm międzynarodowych jak i u lokalnych producentów produktów spożywczych.

Jakiego rodzaju branże (i firmy z tych branż) najchętniej korzystają z Państwa oferty?

Wykonujemy i modernizujemy instalacje i maszyny głównie dla przemysłu spożywczego. Posiadamy duże doświadczenie m.in. w urządzeniach i procesach do przetwarzania: skrobi, cukru, przetworów, mieszanek piekarniczych, syropów, suszów, olejów, czekolady majonezu, ketchupu gotowych produktów spożywczych oraz wielu innych.

Dostarczamy kompletne linie technologiczne, jak i pojedyncze urządzenia do procesów takich jak suszenie, chłodzenie, dozowanie, mieszanie, rozdrabnianie, transport pneumatyczny czy pakowanie.

Do kogo chcielibyście Państwo jeszcze dotrzeć, jakie branże chcielibyście jeszcze pozyskać?

Chcemy dotrzeć do firm, które mają wizje rozwoju swojej działalności, a jednocześnie potrzebują wsparcia technicznego przy wdrożeniu ich pomysłu w życie. Chcemy dotrzeć do dużych koncernów jak i do małych firm, które jeszcze nas nie znają. Chcemy przekonać potencjalnych inwestorów, że współpraca z firmą MYSAK będzie łatwiejsza i bardziej efektywna niż np. z zagraniczną konkurencją.

Czy w trudnym obecnie czasie – mówię o pandemii koronawirusa - mogą Państwo jakoś specjalnie wesprzeć firmy lub pomóc im w jakiś sposób w dalszym prowadzeniu działalności dzięki swojej ofercie?

Trzeba przyznać, że sytuacja spowodowana koronawirusem, w której obecnie się znajdujemy jest niezwykle trudna i wymaga od nas wszystkich wyjątkowego podejścia.

Z naszej strony możemy zaoferować swoją wiedzę, doświadczenie oraz zasoby, które umożliwią szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych lub adaptację czy modernizacje już istniejących linii dla nowego wykorzystania. Liczymy na to, że pandemia szybko się skończy i wszystkich firmy produkcyjne będą mogły wrócić do normalnej pracy i rozwijać się ze zdwojoną siłą. Życzę dużo zdrowia wszystkim i dbajmy o siebie w tym trudnym czasie!