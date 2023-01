"W tym roku czeka nas dużo trudnych decyzji, nawet może nie tyle ze stopami. Tu nasza uwaga, nasza nerwowość schodzi już ze stóp procentowych stopniowo, bo widać, że ta inflacja będzie gasła, na inne zjawiska związane z wojną, związane z Ukrainą, ze współpracą z Ukrainą" - mówił podczas czwartkowej konferencji szef Narodowego Banku Polskiego.

Dodał, że chętnie zwiększyłby zasoby rezerw złota NBP.

Wbrew temu, co niektórzy mówili w czasie tej wojny, kryzysu, okazało się, że agencje ratingowe i świat bardzo bierze pod uwagę zasoby złota, bo są takie pewne, elastyczne, łatwe do użycia. Szacunek do nas i nasz standing, zaufanie, jest z tym związany

- dodał.