Prezes NBP: euro nie podnosi bezpieczeństwa i spowalnia wzrost gospodarczy

Przyjęcie euro nie daje żadnego bezpieczeństwa, a jednocześnie spowalnia wzrost gospodarczy - uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Autor: PAP

Data: 09-03-2022, 17:27

Euro nie podnosi bezpieczeństwa i spowalnia wzrost gospodarczy /fot. PTWP

Jak mówił w środę na konferencji prasowej Adam Glapiński, "nasza sytuacja w strefie euro byłaby zła, nastąpiłoby spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu średniego europejskiego, czyli przestalibyśmy się zbliżać do krajów bogatych".

Przyjęcie euro nie zwiększy bezpieczeństwa

Według szefa NBP przyjęcie euro nie zwiększyłoby też w ogóle bezpieczeństwa militarnego. Jak mówił Glapiński, bezpieczeństwo militarne Litwy nie wzrosło z tego powodu, że przyjęła euro. "Bezpieczeństwo tam jest tylko dzięki NATO" - stwierdził. "Euro nie daje żadnego bezpieczeństwa, powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego" - powiedział.

Polska jest bezpieczna

"Polsce nie grozi żadne takie niebezpieczeństwo, żebyśmy musieli uciekać się do niekorzystnych kroków w sposób paniczny" - oświadczył prezes NBP.

Glapiński dodał, że podpisaliśmy deklarację wejścia do strefy euro w takiej perspektywie, jaką uznamy za korzystną. "Kiedy ona będzie, trudno powiedzieć. Kiedy osiągniemy poziom gospodarczy Niemiec, to myślę, że ten temat powinien stanąć. W tej chwili nic to by nie dało, stracilibyśmy szanse na doścignięcie najbogatszych krajów" - powiedział. Jak stwierdził, "jesteśmy blisko doścignięcia poziomu gospodarczego i dobrobytu Włoch, choć niestety w dużej mierze dlatego, że tam poziom życia spadł o kilkadziesiąt procent".