Biznes i technologie

Prezes NBP: jeśli będzie inflacja jednocyfrowa, to możliwa jest we wrześniu obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.

Autor: PAP

Data: 07-07-2023, 16:45

Jeśli inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, to we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. - wynika z piątkowej wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.