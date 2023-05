Jeśli utrzyma się dobra passa złotego, to inflacja w tym roku może być mniejsza nawet o 1 pkt proc. - ocenił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński.

Podczas konferencji prasowej prezes NBP został zapytany o wpływ umocnienia złotego na decyzje Rady Polityki Pieniężnej o poziomie stóp procentowych.

"Umocnienia złotego nie bierzemy pod uwagę, bo nie możemy. Nie przewidujemy kursu złotego, on jest trudny do przewidzenia. (...) Cieszymy się, że jest wzmocnienie kursu, ale szczególnie się nie martwiliśmy, gdy był spadek tego kursu. (...) My mamy politykę wolnego złotego" - podkreślił Glapiński.

Wskazał, że NBP dokonywał i będzie dokonywać interwencji wtedy, gdy kurs złotego by się dramatycznie szybko zmieniał, wszystko jedno w którą stronę, bo to oznacza nagłą zmianę parametrów prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców. "My nie robimy interwencji, by uzyskać jakiś kurs" - dodał.

Jak ocenił, jeśli utrzyma się dobra passa złotego, to inflacja w tym roku może być mniejsza nawet o 1 pkt proc.