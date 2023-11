Prezes NBP Adam Glapiński oświadczył w piątek podczas konferencji prasowej, że pełniąc swoją funkcję nie podpiszę się pod wejściem Polski do strefy euro. Jak stwierdził, przedwczesne wprowadzenie euro w Polsce będzie ze szkodą dla Polski i Polaków.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

"Żeby wprowadzić w Polsce euro w sposób wymuszony, przedwczesny, z ogromną szkodą dla polskiej gospodarki i Polaków niezbędne jest wspólne pismo prezesa NBP i premiera. Ja, będąc prezesem NBP, takiego pisma nie podpiszę, zanim Polska nie osiągnie poziomu rozwoju Europy Zachodniej" - oświadczył Glapiński.

Dodał, że zrównanie się Polski z krajami Europy Zachodniej jest możliwe najwcześniej za 8-10 lat, a to wykracza poza jego kadencję.

"Jeśli ktoś chce to zrobić brutalnie, wpychając nas butem do strefy euro, nieprzygotowanych, to musi zmienić prezesa na kogoś bardziej spolegliwego, który wszystko podpisze" - stwierdził prezes banku centralnego.

Jak mówił, nie wie, kto ma interes we wprowadzeniu Polski do euro, ale "na pewno nie Polacy".