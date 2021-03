Prezes NBP: prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych nadal wynosi zero

Badanie: Co trzecia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną

"Nadal prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki pieniężnej wynosi zero. (...) To nadal jest sytuacja, kiedy my jeszcze nie weszliśmy na ścieżkę szybkiego dynamicznego wzrostu" - powiedział Glapiński.

"Jeśli wyjdziemy na ścieżkę zdecydowanego, szybkiego, ustabilizowanego wzrostu, to wtedy się zastanowimy. Nic nie zapowiada tego, żeby stopy procentowe w najbliższym czasie były podwyższane, natomiast cały czas istnieje z pewnym prawdopodobieństwem rozwijanie się pandemii, istnieje niestety taki czarny scenariusz, że pandemia nie zaniknie, że będą jakieś kolejne fale, że będą ograniczenia i że gospodarka nie wejdzie ponownie na ścieżkę szybkiego wzrostu" - dodał prezes NBP.

Szef NBP powiedział, że w związku z tym scenariusz obniżenia stóp procentowych nadal istnieje.

"On w ostatnim czasie jest mniej prawdopodobny, mało prawdopodobny, bo mamy to ożywienie, ale wszystko zależy od tego, co się będzie działo z rozwojem tej choroby" - powiedział.

Glapiński stwierdził, że NBP obserwuje sytuację, jaka w związku z pandemią panuje w krajach graniczących z Polską.

"Jeśli szok pandemiczny będzie się nasilał, to gospodarka będzie pogrążała się w szoku i możemy wrócić do scenariusza obniżenia stóp procentowych, żeby temu przeciwdziałać" - powiedział szef NBP.