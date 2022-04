Prezes NCBR na EEC: Połowa świata nie ma dostępu do sieci

Technologii jest i będzie coraz więcej. Ma to swoje negatywne zjawiska – im więcej jesteśmy w cyfrowym świecie, tym więcej nowych kompetencji musimy się nauczyć, być bardziej wyczuleni, znać swoje prawa. Musimy być świadomym uczestnikiem tych zmian – powiedział Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR, Investment Fund, pełnomocnik rządu RP ws. szczytu cyfrowego ONZ podczas debaty pt. „Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Prezes NCBR na EEC: Połowa świata nie ma dostępu do sieci /fot. PTWP

- Podczas szczytu cyfrowego ONZ również rozmawialiśmy o tych wyzwaniach, jakie wiążą się z postępującą cyfryzacją. One układają się w kilka bloków tematycznych, które są niezmiernie ważne. Pierwszym jest pojęcie dostępu do sieci – niezależnie od tego, jak on jest realizowany. Pamiętajmy, że połowa świata nie ma w ogóle dostępu do sieci – zwrócił uwagę Krzysztof Szubert.

Usługi w cyfrowym świecie

Drugą grupą zagadnień to usługi w tym świecie cyfrowym. - Oprócz treści rozrywkowych, jak dostęp do gier, filmów, czy do treści, ważne jest aby mieć realny powód obecności w świecie cyfrowym – myślę tu o usługach świadczonych przez biznes i administrację. Z tym wiąże się temat cyberbezpieczeństwa. I wreszcie czwarty filar, to kompetencje cyfrowe w różnych grupach – tak, aby każdy mógł być uczestnikiem zmian zachodzących w świecie – mówił prezes zarządu NCBR.

Wskazał przy tym jak ważne są fundusze aby to wszystko realizować. - Pandemia skutecznie pokazała wagę technologii cyfrowych. Bez tego nie było by nauki, załatwiania różnych spraw. Mamy na poziomie Komisji Europejskiej wiele funduszy kierunkowych. To jest dobry moment aby rozwijać cyfryzacje, uczyć się, szukać dobrych i złych stron – uważa prezes Szubert.

Cyfryzacja na wojnie

Mówiąc o cyfryzacji, chciałbym tu dotknąć inwazji Rosji na Ukrainę i technologii cyfrowych, które są w tle – w żadnym wcześniejszym konflikcie zbrojnym technologie cyfrowe nie były tak mocno wykorzystywane, czy to w sferze dezinformacji czy ataków na infrastrukturę – zauważył.

- Mamy również w tym kontekście rozwój w Polsce, gdyż szybki rozwój pozwolił już przyznać milion numerów pesel uchodźcom z Ukrainy – dodał.