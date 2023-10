Nie ma powodów, aby ceny paliw na stacjach miały rosnąć w kolejnych tygodniach - ocenia prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak przekazał PAP, polityka koncernu zakłada stabilizację cen oraz zabezpieczenie dostaw paliwa dla odbiorców – zarówno w hurcie, jak i detalu.

"Prowadzimy politykę stabilnych cen paliw, bez gwałtownych wahań kosztów zakupu benzyny i oleju napędowego przez naszych klientów. Nie możemy pozwolić, by nieodpowiedzialne, motywowane kalendarzem wyborczym, wypowiedzi niektórych polityków, doprowadziły do paniki i destabilizacji rynku" - oświadczył Obajtek. "Jeszcze raz podkreślam, że po 15 października ceny paliw na stacjach Orlen nie wzrosną" - dodał.

Jak poinformował Orlen, polityka koncernu zakłada stabilizację cen oraz zabezpieczenie dostaw paliwa dla odbiorców w hurcie i detalu. "Naszą politykę w tym zakresie realizujemy skutecznie dzięki temu, że zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy i podpisaliśmy długoterminowe kontrakty, a dzięki fuzjom z Lotosem, Energą i PGNiG mamy też większe możliwości negocjacyjne i jesteśmy znacznie bardziej odporni na zawirowania na rynkach" - zaznaczył Obajtek. "Dlatego, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku - przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku - nie ma powodów, aby ceny paliw na stacjach miały rosnąć również w kolejnych tygodniach" - dodał.

Koncern zaznaczył, że w efekcie prowadzonej polityki cenowej, od lat ceny paliw w Polsce są jednymi z najniższych w Europie, i to nie tylko w odniesieniu do krajów zachodnich, ale również do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Orlen w miarę możliwości, jakie wyznacza rynek, stara się, aby ceny oferowanego paliwa były jak najbardziej atrakcyjne dla klientów - podkreślił koncern. Jak zaznaczyła spółka, dzięki wykorzystaniu synergii wynikających z połączenia z Grupą Lotos, PGNiG i Energą, optymalizacji procesów zakupowych na poziomie Grupy, wzmacnianiu kompetencji tradingowych i korzystnym formułom zakupowym, jest w stanie skutecznie zabezpieczać zaopatrzenie odbiorców w hurcie i detalu, a jednocześnie oferować atrakcyjne ceny.