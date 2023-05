Biznes i technologie

Prezes PAA wydał opinię o wybranych założeniach technicznych dla reaktora BWRX-300 (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 16:19

Prezes PAA wydał ogólną opinię o wybranych założeniach technicznych dla reaktora BWRX-300 - poinformowała Agencja we wtorek. Opinia to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy, który został złożony do agencji w ubiegłym roku - podała PAA.