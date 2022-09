Prezes PAIH: ceny zbóż pozostaną niestabilne

Autor: Olimpia Wolf

Data: 05-09-2022, 08:22

Ceny zbóż będą bardzo wrażliwe na wiadomości dotyczące rozwoju upraw, warunków pogodowych i zmian w polityce - z Krzysztofem Dryndą rozmawia Olimpia Wolf.

Wciąż trwa niepewność na międzynarodowych rynkach zbóż, a eksperci prognozują, że sytuacja nadal pozostanie napięta.

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Spadnie produkcja zbóż

Olimpia Wolf: Po wielu tygodniach negocjacji z ukraińskich portów wypłynęły statki ze zbożem. Jak Pan ocenia obecną sytuację na międzynarodowym rynku zbóż?

Krzysztof Drynda: Porty czarnomorskie są dla ukraińskiego eksportu kluczowe. Ze względu na rosyjską blokadę nasz wschodni sąsiad wysyłał w świat swoje zboża alternatywnymi trasami przez terytoria zaprzyjaźnionych krajów. Dzięki podpisaniu w Stambule przez przedstawicieli Ukrainy i Rosji z Turcją oraz ONZ dwóch oddzielnych "lustrzanych" umów odblokowano eksport ukraińskiego zboża przez trzy porty - Odessa, Czarnomorska i Jużny. Jest to pewien przełom, eksperci prognozują jednak, że międzynarodowe rynki zbóż pozostaną napięte. Produkcja zbóż spadnie według nich poniżej poziomu z zeszłego roku ze względu na suche i gorące warunki globalnej uprawy. W tym kontekście i przy jednak wciąż ograniczonym eksporcie z Ukrainy, oczekuje się, że ceny pozostaną niestabilne. Będą bardzo wrażliwe na wiadomości dotyczące rozwoju upraw, warunków pogodowych i zmian w polityce.

Na szczęście jako Polska w nowy sezon wchodzimy z ok. 5 mln ton zapasów zbóż z poprzedniego sezonu. Mogą się one przydać szczególnie w drugiej połowie roku. Szacunkowa wielkość polskich zbiorów w tym sezonie to ok. 32 mln ton zbóż. Zapotrzebowanie na zboże w Polsce wynosi ok. 20 mln ton. Aktualne zdolności eksportowe Polski to ok. 7 mln ton zbóż. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie do 30 czerwca br. do Polski wwiezionych zostało ok. 640 tys. ton zbóż z Ukrainy, z czego ok. 98 proc. stanowiła kukurydza. Część ukraińskiej kukurydzy została reeksportowana do Europy Zachodniej, głównie do Hiszpanii, a część została w Polsce. W tym okresie eksport kukurydzy z Polski był niemal 2,5-krotnie wyższy od importu oraz o ok. pół miliona ton wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r.

Możliwość nasycenia polskiego rynku ukraińskimi zbożami niepokoiła polskich rolników, martwili się możliwymi niskimi cenami skupu. W Polsce skup jest prowadzony po cenach rynkowych, znaczy to, że to rynek światowy dyktuje ceny. Wzrost cen zbóż na rynkach międzynarodowych, w tym Polsce spowodowała natomiast wojna. Sytuacja od czasu odblokowania ukraińskich portów zaczęła się zmieniać, ceny spadają. Wciąż są jednak znacząco wyższe od tych sprzed agresji Rosji na Ukrainę, a także od stawek sprzed roku i dwóch lat, trend ten niestety najprawdopodobniej się utrzyma.

Zboża to jednak nie wszystko, co pozostaje niestabilne. Za sprawą podpisania umowy, na mocy której Rosja umożliwiła Ukrainie eksport swoich zbóż drogą morską, rynki zareagowały obniżką cen żywności. Prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych indeks cen spadł w lipcu o 8,6 proc. w porównaniu z czerwcem tego roku. Da nam to chwilę wytchnienia w kwestii inflacji, analitycy przestrzegają jednak, że wkrótce ceny mogą znów zacząć rosnąć.

Słabe nastroje przedsiębiorców i konsumentów

Jak zaburzone łańcuchy dostaw niektórych produktów rolno-spożywczych mogą się odbić na gospodarce oraz cenach żywności w Polsce oraz na świecie?

Na ceny żywności wpływa bardzo wiele zmiennych, tj. koszty produkcji, ceny w skupie, ceny importu. Rolnicy ponoszą koszty wynikające nie tylko z cen nawozów, ale także rosnących cen paliw, energii i samej pracy. Jednym z czynników wpływającym na wzrost cen są również koszty transportu, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły ze względu na właśnie zerwane łańcuchy dostaw i np. brak kontenerów. Droższa żywność to natomiast jedna ze składowych rosnących kosztów życia, które z kolei w coraz większym stopniu wpływają na nastroje społeczne. Obecnie obserwujemy generalny spadek nastrojów przedsiębiorców i konsumentów. Panuje ograniczenie inwestycji i konsumpcji, a w efekcie przekłada się to na wolniejsze tempo rozwoju gospodarczego.

Firmy spożywcze z Polski chcą pomagać Ukrainie

Polska jest jednym z państw, które oferują pomoc w odbudowie Ukrainy. Jaka rolę pełni w tym temacie PAIH?

Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu od początku zaangażowani jesteśmy w pomoc Ukrainie. PAIH podejmuje wiele działań mających za zadanie wspierać ukraiński biznes. Od 1 marca udostępniamy przestrzeń coworkingową dla ukraińskich firm. Ukraińscy przedsiębiorcy mogą korzystać z przestrzeni biurowej Cowork Ukraina w kamienicy przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Program zaplanowano z myślą o umożliwieniu im utrzymania ciągłości działania. Przestrzeń została przystosowana i wyposażona, a na miejscu zapewniliśmy stałą obsługę w języku ukraińskim. W tej chwili z Cowork Ukraina korzysta 13 ukraińskich firm.

Podjęliśmy również współpracę z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy i Biurem Promocji Przedsiębiorczości i Eksportu Ukrainy w zakresie wsparcia w utworzeniu pierwszego zagranicznego Centrum Doradztwa Biznesowego Diia.Business. Od pierwszych dni funkcjonowania ośrodka każdy obywatel Ukrainy przebywający w Polsce może skorzystać z bezpłatnych profesjonalnych konsultacji w zakresie m.in. zatrudnienia na terytorium Polski. DiiaBusiness rozpoczęło działalność w Polsce z początkiem maja br. Od tego czasu przeprowadzonych zostało ponad 2,2 tys. konsultacji. W ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów” organizujemy szkolenia dla firm ukraińskich zgłaszających chęć relokacji biznesu do Polski oraz osób fizycznych z Ukrainy zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zbieramy także zgłoszenia i prowadzimy konsultacje z polskimi firmami deklarującymi chęć uczestnictwa w powojennej odbudowy Ukrainy. Tylko do tej pory do pomocy zgłosiły się setki firm. Najwięcej zgłoszeń do programu spłynęło dotychczas z branży budowlanej – jest to jedna trzecia firm chcących uczestniczyć w tym projekcie. W dalszej kolejności są to firmy z branży IT, a także producenci maszyn, leków i żywności. Zdecydowana większość zainteresowanych wyraża chęć zarówno eksportu towarów i usług, jak też współpracę z podmiotami na Ukrainie, w tym podwykonawstwo. Co trzecia firma chce również inwestować u naszego sąsiada.

W portfolio PAIH znajdują się również ukraińskie projekty inwestycyjne. Ze strony ukraińskiego biznesu występuje wzmożone zainteresowanie realizacją projektów inwestycyjnych na terytorium Polski. Obecnie w Centrum Inwestycji PAIH obsługiwanych jest siedem projektów z Ukrainy.