Inwestorzy zagraniczni oczekują od Polski zapewniania dostaw "czystej" energii i stabilnych cen - powiedział PAP prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz. Dodał, że jednym z naszych atutów jest członkostwo w NATO i UE.

Jak wskazał szef PAIH, Agencja pracuje obecnie nad 182 projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości 12,4 mld euro. Dodał że są to wyniki porównywalne z ubiegłorocznymi. Pytany, z jakich sektorów są firmy, z którymi PAIH rozmawia, wskazał że jest to "szeroko pojęta branża elektroautomotiv, a także technologie innowacyjne".

Na pytanie, czy widzi jakieś różnice między tym, co działo się rok temu a obecnie, powiedział, że tegoroczne projekty są większe, widać też "znaczący przyrost inwestycji wschodnioazjatyckich". Wskazał, że chodzi m.in. o firmy z Korei Południowej, dla których Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do inwestycji.

Prezes PAIH uważa, że zainteresowanie przedsiębiorstw z Korei Południowej wynika m.in. z sankcji gospodarczych, które Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny.

"Wiele inwestycji koreańskich trafiało w ostatnich latach do Państwa Środka, ale obecnie w związku z wprowadzonymi ograniczeniami rośnie ich zainteresowanie Europą Środkowo - Wschodnią. A zważywszy na to, że Polska stanowi ok. 46 proc. regionu, to jesteśmy dobrym obszarem do inwestycji na dzisiaj" - wyjaśnił Kurtasz. Podał przykład firmy koreańskiej, która przenosi się z Chin do Polski - to ANP Enertech, producent nanotechnologicznych rozwiązań w postaci grafenu strukturalnego - komponentu do baterii litowo-jonowych. Odbiorcami mają być głównie koreańscy producenci baterii do pojazdów elektrycznych z woj. dolnośląskiego i śląskiego. Produkcja ma rozpocząć się w grudniu 2023 r.

Zapytany o wpływ wojny w Ukrainie na inwestycje, zwrócił uwagę, że wojna wzmocniła dwa trendy: nearshoring, czyli strategię biznesową, zgodnie z którą firma zleca część swojej pracy do pobliskiego kraju, oraz friendshoring, czyli tworzenie powiązanych ze sobą sieci dostawców w ramach współpracujących ze sobą polityczne i militarnie państw. "Na tych trendach może zyskać Polska i inne kraje Europy Środkowo - Wschodniej, które są wiarygodnymi partnerami w ramach Unii Europejskiej i NATO" - wskazał.

Podkreślił, że naszym atutem jest m.in. dostęp do bezpłatnej edukacji, co gwarantuje stały dopływ wykształconych kadr, ponadto dobry system wsparcia publicznego dla inwestorów. Natomiast największym problem, z którym musimy się uporać, jest - jak przyznał - "brak stabilnych, wysokowydajnych źródeł energii elektrycznej, które nie byłyby czarne".

Jego zdaniem Polska mogłaby np. "rozdawać karty" w obszarze budowy i recyklingu baterii do samochodów elektrycznych, ale inwestorzy oczekują stabilnych cen tzw. czystej energii. "Do rozwoju tego rynku najbardziej brakuje nam energetyki atomowej" - powiedział. Dodał, że obecnie podejmowania są próby budowania miksów z OZE, konwencjonalnych źródeł energii oraz systemu magazynowania. "Jeśli to się uda, to na koniec roku powinnyśmy zobaczyć efekt w postaci pozyskanych inwestycji" - podsumował.

W 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu PAIH ponad 3,7 mld euro - to 200 mln euro więcej niż przed rokiem i o miliard więcej niż w roku 2020. W u.br. pozytywną decyzją inwestycyjną zostało zakończonych 126 projektów, podczas gdy w 2021 roku było ich 96.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) to spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa. Misją Agencji jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz pomoc w umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw. Agencja oferuje dostęp do informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.