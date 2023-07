Dwa lata działalności Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu pokazały, że to rozwiązanie się sprawdziło; biuro okazało się bardzo potrzebne – powiedział w poniedziałek prezes PARP Dariusz Budrowski. Kolejne biuro powstanie w Olsztynie.

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu rozpoczęło działalność w lipcu 2021 roku. Wspiera swymi działaniami przedsiębiorców z terenu Polski Zachodniej. Prowadzi m.in. działania informacyjne dotyczące projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach.

W poniedziałek w Poznaniu prezes PARP, wraz z wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwigą Emilewicz, podsumował dwuletnią działalność poznańskiej placówki.

"To biuro jest bliżej przedsiębiorców. Mamy możliwość przekazywać im informacje, ale także konkretne narzędzia finansowe. Wsparcie przekłada się na zwiększenie liczby mikro- małych i średnich przedsiębiorców na wzrost gospodarczy, ale też wzrost innowacyjnego eksportu" - powiedział Dariusz Budrowski.

"Dwa lata funkcjonowania biura w Poznaniu pokazały nam wyraźnie, jak bardzo potrzebne są tego typu oddziały; biura, które mają możliwość wspierać bezpośrednio polskich przedsiębiorców. W niedługim czasie otwieramy kolejne biuro regionalne w Olsztynie" - dodał.

Wiceminister Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że PARP dysponuje najlepszą bazą wiedzy na temat kondycji polskiej gospodarki.

"Dziś polska gospodarka ma się naprawdę znakomicie. Mamy rekordową liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora mikro-, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o liczbę nowych rejestracji do wyrejestrowywanych podmiotów, ten bilans jest dodatni - liczba podmiotów zarejestrowanych w 2021 roku była w ujęciu rok do roku o 10 proc. wyższa" - powiedziała.

Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że Poznań jest stolicą polskiej przedsiębiorczości.

"To właśnie w Wielkopolsce mamy największą liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1 tys. mieszkańców. Statystycznie jest to 1,5 firmy na 1 tys. mieszkańców. To również wielkopolskie firmy mikro-, małe i średnie zatrudniają statystycznie najwięcej pracowników; średnio to jest 30 pracowników na firmę" - powiedziała.

Emilewicz zaznaczyła, że w kilku ostatnich latach istotny wpływ na poznańską i wielkopolską przedsiębiorczość miało umieszczenie w Poznaniu agend kluczowych dla biznesu instytucji: Agencji Rozwoju Przemysłu, PARP oraz biura Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

"Te instytucje otoczenia biznesu mają się w Poznaniu bardzo dobrze. Naprawdę doskonale zdają swój egzamin i z całą pewnością możemy powiedzieć, że tylko cementują, potwierdzają tę siłę, ważność, ważkość Wielkopolski, jako centralnego ośrodka przedsiębiorczości w Polsce" - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Również w poniedziałek w Poznaniu odbyła się premiera przygotowanego przez PARP "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Wynika z niego m.in., że liczba przedsiębiorstw zwiększyła się o 4,2 proc., z nią także zatrudnienie oraz wynagrodzenia brutto.

W 2021 r. liczba przedsiębiorstw w Polsce wzrosła do 2,4 mln. Liczba zarejestrowanych podmiotów (386 tys.) przewyższyła liczbę wykreślonych firm (221 tys.). 99,8 proc. firm obecnych na rynku zalicza się do sektora MŚP. Wśród nich najliczniejszą grupą (97,2 proc.; 2,3 mln) są mikroprzedsiębiorstwa. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za 43,6 proc. wartości krajowego PKB.