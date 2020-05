Prezes Personnel Service: Polacy znajdą pracę w sektorach zdominowanych wcześniej przez Ukraińców

- Bezrobocie w Polsce nie wzrośnie tak drastycznie, jak spodziewa się tego m.in. Komisja Europejska. Z jej prognoz wynika, że przez kryzys wywołany koronawirusem stopa bezrobocia w tym roku może wzrosnąć ponad dwukrotnie – z 3,3% (Eurostat, 2019) do aż 7,5%. Tym samym Polska znalazłaby się w czołówce krajów z najwyższym wzrostem tego wskaźnika. Gorsze tąpnięcie nastąpiłoby tylko w Czechach - mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service S.A.

- Czynnikiem ograniczającym skalę wzrostu bezrobocia w Polsce będą miejsca pracy zwalniane przez imigrantów zarobkowych. Ci, ze względu na utrudniony ruch graniczny, nie przyjadą do nas do pracy. Ich miejsca zajmą Polacy - dodaje.

- Z różnych analiz wynika, że każdego roku w Polsce przebywa ok. 1,2 mln imigrantów zarobkowych, w tym głównie z Ukrainy. Ze względu na obostrzenia w ruchu granicznym, nie będą oni tak licznie przyjeżdżać do Polski. To dobra informacja dla polskich pracowników, którzy są zagrożeni utratą pracy lub już ją stracili. Wielu z nich, zamiast zasilać kręgi bezrobotnych, znajdzie pracę w tych sektorach rynku, w których dotychczas dominowali Ukraińcy i gdzie są nadal potrzebne ręce do pracy. Tym samym, jak się okazuje, imigracja zarobkowa jest najlepszą poduszką powietrzną dla polskiego rynku pracy i chroni polskich pracowników przed kryzysem wywołanym COVID-19 - tłumaczy.

- Dodatkowym buforem na rynku pracy będą pracownicy z Polscy, którzy nie zdecydują się na wyjazd do pracy sezonowej za granicę. Zazwyczaj już od kwietnia wiele osób wyjeżdżało m.in. do Niemiec czy Holandii na zbiory. Ze względu na utrudnienia w ruchu granicznym oraz w wielu przypadkach strach, pracownicy wolą zostać na miejscu i to w Polsce będą szukali pracy. A tej w niektórych sektorach rynku nadal jest sporo. Dotyczy to m.in. kurierów, pracowników magazynów czy pracowników w sektorze przemysłu spożywczego - informuje.

- Choć nie należy się spodziewać drastycznego wzrostu poziomu bezrobocia w Polsce, to na pewno wpływ koronawirusa będzie widoczny w wynikach polskiego PKB. W poprzednich latach w dużej mierze na jego wzrost pracowali m.in. Ukraińcy, których teraz będzie zdecydowanie mniej - podsumowuje Krzysztof Inglot.