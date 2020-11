Prezes PFR Paweł Borys: polska gospodarka w 2021 roku ma szansę urosnąć od 4 do 6 proc.

Szef PFR: Tarcza Finansowa 2.0 ma zapewnić funkcjonowanie firmom dotkniętym pandemią do II kw. 2021 r.

"Być może pandemia zostanie z nami na dłużej, ale nie będzie miała już takiego wpływu na gospodarkę po tym, jak pojawi się szczepionka" - powiedział prezes PFR.

W ocenie Borysa dlatego powinniśmy zobaczyć silne odbicie aktywności gospodarczej w 2021 r.

Szef PFR ocenił, że polska gospodarka w przyszłym roku ma szansę rosnąc między 4 a 6 proc., co daje bankom możliwość wspierania rozwoju i udzielania finansowania w postaci kredytów obrotowych i inwestycyjnych, oraz gwarancji kredytowych.

Borys zauważył, że finasowanie jest istotnie także w przypadku inwestycji publicznych, ponieważ firmy, które wygrają przetargi, powinny pozyskiwać finansowanie na rozpoczęcie prac.

"Jako Polska jesteśmy teraz na granicy, między tym, że byliśmy krajem, który głównie nadrabiał zaległości, a momentem, gdzie polskie firmy coraz odważniej tworzą nowe technologie i wychodzą z nimi na rynki zagraniczne" - ocenił prezes PFR.

W ocenie Borysa ekspansja polskiego biznesu zagranicą jest na tyle skuteczna, że dochodzi nawet do przejęć konkurentów na obcych rynkach, co wymaga silnej bazy krajowej, w tym dostępu do finansowania poprzez rynek kapitałowy, czy sektor bankowy.

Według prezesa PFR zmienia się wizerunek polskiego rynku kapitałowego, mamy firmy: e-commercowe, gamingowe, czy technologiczne, co oznacza, że rola sektora prywatnego w finansowaniu polskiego innowacyjnego biznesu pozwala liczyć na wkład w odbudowie gospodarki po pandemii i powrót na ścieżkę wzrostu.

Jednocześnie zdaniem szefa Funduszu sektor publiczny, w tym PFR, może się zająć inwestycjami publicznymi, zanim w pełni odbuduje się zaufanie sektora prywatnego.

Według Borysa Od tego jak dużo się uda się uruchomić publicznych inwestycji i jak szybko uda się odbudować zaufanie sektora prywatnego, zależy czy w przyszłym roku osiągniemy wzrost bliżej 4 proc., czy 6 proc.