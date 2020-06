Prezes PFR: stratujemy z Tarczą Finansową PFR dla dużych firm

Minister Emilewicz: nie ma planów powrotu do mrożenia gospodarki

"Z końcem kwietnia, jako Polski Fundusz Rozwoju, rozpoczęliśmy realizację Tarczy Finansowej. Na początek były to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Po już blisko sześciu tygodniach, mamy blisko 250 tys. firm, którym udzieliliśmy subwencje finansowe na kwotę około 47 mld zł" - powiedział we wtorek podczas briefingu prasowego Borys.

Jak dodał, w tym czasie procedowane były zgody Komisji Europejskiej na uruchomienie programu dla dużych przedsiębiorstw.

"Program zakładał trzy rodzaje finansowania: pożyczki płynnościowe, preferencyjne, instrumenty kapitałowe. Wszystkie te rodzaje finansowania wymagały odrębnej notyfikacji. Negocjacje trwały od połowy kwietnia. W ciągu ostatnich dwóch tygodni uzyskaliśmy zgody na udzielanie finansowania w postaci pożyczek płynnościowych, w postaci pożyczek preferencyjnych. I czekamy jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej na instrumenty kapitałowe" - tłumaczył Borys.

Jak mówił, we wtorek rano odbyły się ostatnie rozmowy w tym zakresie.

"Program jest uzgodniony. Spodziewamy się tej zgody w najbliższych dniach. Natomiast biorąc pod uwagę, to że de facto wszystkie warunki, treść jest z Komisją Europejską uzgodniona, zatwierdzona przez polski rząd, możemy w tej chwili startować z programem Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw" - powiedział Borys. PFR we wtorkowym komunikacie poinformował, że uruchomił we wtorek proces składania wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

"To pierwszy w krajach Unii Europejskiej tak duży program udzielania pomocy publicznej dużym firmom ze wszystkich branż i z wykorzystaniem wielu dostępnych instrumentów finansowych" - napisano w komunikacie.

Przypomniano, że program o wartości 25 mld zł został opracowany i przyjęty przez polski rząd na początku kwietnia br., niemniej jako pomoc publiczna wymagał wyrażenia zgody przez Komisję Europejską, która została udzielona dopiero w ostatnich dniach.