Sztuczna inteligencja przyśpieszy rozwój polskich startupów i całej gospodarki - powiedział PAP prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz. Dodał, że obecnie toczy się np. wyścig w opracowaniu programów, które będą pomagały lekarzom we wstępnym diagnozowaniu.

Według szefa PFR Ventures, polskie firmy innowacyjne nie mają szans konkurować z amerykańskim OpenAI, twórcą ChatGPT czy chińskim koncernem Baidu, który zapowiedział wprowadzenie konkurencyjnego robota Ernie Bot. Jednak - jak zaznaczył - jeśli chodzi o wykorzystanie istniejących narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI) to możemy znaleźć się w światowej czołówce. "Mamy coraz więcej startupów, które na bazie rozwiązań AI od różnych dostawców mogą budować rozwiązania, które pozwolą im wygrywać w wyścigu np. ze startupami europejskimi" - powiedział Ćwikiewicz.

"Pewnym wyjątkiem jest spółka Eleven Labs, która stworzyła narzędzie do zamieniania tekstu w mowę przy wykorzystaniu syntetycznie generowanego głosu. Taki głos może np. bazować na naszym - wystarczy do tego mała próbka. Potencjał w technologii dostrzegły międzynarodowe i regionalne fundusze. Wśród nich znalazł się m.in. Andreessen Horowitz znany z inwestycji w Facebook czy Airbnb" - wskazał Ćwikiewicz.

Dodał, że polscy informatycy mogą śmiało konkurować np. na polu telemedycyny. "Obecnie toczy się np. wyścig w opracowaniu programów, które będą pomagały lekarzom we wstępnym diagnozowaniu" - wyjaśnił. Według prezesa PFR Ventures wygra ten, kto najszybciej stworzy najlepszą i największą bazę danych i zacznie sprzedawać usługę. Ćwikiewicz podkreślił, że "im szybciej nauczymy się korzystać ze sztucznej inteligencji, tym skuteczniej polskie startupy będą w stanie konkurować z zagranicznymi".

Rozmówca PAP wskazał, że w obszarze innowacji poprawiających zdrowie w Polsce funkcjonuje wiele projektów. Wśród nich można wymienić np. polską spółkę WellBee, która stworzyła platformę umożliwiającą dostęp do ponad 180 specjalistów, w tym: seksuologów, psychodietetyków, psychologów sportu oraz coachów. Zwrócił uwagę, że nie jest to jedyna platforma w Polsce, która oferuje dostęp do specjalistów z zakresu psychiatrii czy psychoterapii online - branży, która znacząco rozwinęła się w ostatnich latach.

"Taką usługę w ramach pakietu medycznego kupują firmy, które chcą wspomóc swoich pracowników np. w walce ze stresem. Wśród klientów takich firm jak WellBee znajdują się m.in. lokalne oddziały międzynarodowych korporacji. Wierzę, że dobre doświadczenia z Polski mogą sprawić, że usługa zostanie zaadaptowana również globalnie" - powiedział Ćwikiewicz. Zaznaczył jednak, że z WellBee konkuruje wiele innych start-upów, nie tylko w Polsce. "Ale główny zwycięzca będzie jednak tylko jeden" - podkreślił.

Pytany o polskie start-upy, które mają szanse znaleźć się w światowej czołówce, wymienił m.in. DocPlanner, Inpost, Booksy i Eleven Labs. Ten ostatni działa właśnie w obszarze tworzenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję.

Szef PFR Ventures ocenił, że rozwiązania AI mogą znacząco zwiększyć efektywność fim m.in. w obszarze obsługi klienta, marketingu, inżynierii oprogramowania, badania i rozwoju (np. poprzez przyśpieszenie czasu testowania, co służyć może na przykład szybszym procesom odkrywania i opracowywania nowych leków czy optymalnych materiałów w produkcji przemysłowej).

Z raportu PFR i Inovo VC wynika, że w Ikw. br. na polskim rynku venture capital 127 spółek pozyskało 446 mln zł od 68 funduszy. "Oznacza to spadek w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku i wzrost o 84 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku" - napisano. Zaznaczono też, że 20 ze 127 transakcji stanowiły inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures, które zapewniły blisko 9 proc. kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Napisano, że w analizowanym okresie 2023 roku zwiększyła się liczba transakcji (z 86 rok wcześniej do 112), natomiast średnia wartość transakcji spadła z 6 mln zł w I kw. 2022 do 3,5 mln zł w I kw. 2023. Jest to - jak czytamy w komentarzach ekspertów PFR Ventures - m.in. efekt mniejszego zainteresowania funduszy zagranicznych.

Z analiz firmy doradczej IDC wynika, że globalne inwestycje venture capital i innych funduszy w firmy rozwijające technologię AI w pięciu miesiącach bieżącego roku przekroczyły 12 mld dolarów.