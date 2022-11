Biznes i technologie

Prezes PiS: Na Śląsku ma powstać bardzo nowoczesna huta

Autor: PAP

Data: 19-11-2022, 16:55

Na Śląsku jest planowana ze środków spółek inwestycja bardzo nowoczesnej huty, to będzie kosztowało około 5 mld zł; ta inwestycja to w tej chwili to pewna idea, ale już się konkretyzująca - mówił w sobotę w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Na Śląsku jest planowana ze środków spółek inwestycja bardzo nowoczesnej huty | fot. arc.