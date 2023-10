Nie ma Polski bez wsi, nie ma Polski bez rolnictwa; naszą ideą jest pełne zrównanie poziomu życia między polskim miastem, tym wielkim, najbogatszym, a polską wsią - powiedział w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Przysuchy.

Spotkanie w Przysusze (woj. mazowieckie) odbywa się pod hasłem "Bezpieczna polska wieś", które nawiązuje do hasła PiS w kampanii wyborczej "Bezpieczna przyszłość Polaków".

"Przed chwilą wznosiliśmy okrzyk +Niech żyje Polska+, ale jeśli +niech żyje Polska+ to znaczy, że +niech żyje Polska wieś+. Niech żyją polscy rolnicy. Nie ma Polski bez wsi, nie ma Polski bez rolnictwa. To jest tak, że i wieś, i rolnictwo, są niezbywalną częścią naszej rzeczywistości i tak było, jest i tak będzie" - podkreślił Kaczyński.

"Chcemy z całych sił, by to wszystko, co dziś jest udziałem ludzi mieszających w wielkich miastach, stało się także udziałem wszystkich mieszańców wsi. Naszą ideą jest pełne zrównanie szans i pełne zrównanie poziomu życia między polskim miastem, tym wielkim, najbogatszym, a polską wsią" - zaakcentował prezes PiS.

Jak dodał, "w ciągu ostatnich ośmiu lat zbliżyliśmy się do tego celu".