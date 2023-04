Ne wiemy, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie; są przesłanki, żeby sądzić, że może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak biorą w poniedziałek udział w konferencji "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny - Rok ważnych zmian".

"Dziś nie wiemy, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie. Są przesłanki, że ona może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania" - powiedział Kaczyński. "My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione, ale nie wszystko od nas zależy" - dodał.

Według niego, "stan gotowości musi być uzyskany szybko i wojsko jest tu podstawą". "Macie, panie i panowie, prawo oczekiwać wsparcia ze strony wszystkich części aparatu państwowego, ale także ze strony co najmniej tej części społeczeństwa, która te motywacje, te emocje, emocje związane z patriotyzmem, przynależnością dla narodu polskiego, rzeczywiście przeżywa" - mówił do zgromadzonych Kaczyński. Dodał, że jest przekonany, iż "takich Polaków jest wystarczająco dużo, by nasza armia mogła zrealizować swoje plany".