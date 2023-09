Nie korzystamy z żadnych licencji zewnętrznych. Komputer stanowi serce tego systemu, a wszystkie algorytmy oprogramowania radaru zostały stworzone przez polskich programistów – powiedział PAP o radarze P18 prezes PIT-Radwar Przemysław Kowalczuk.

Podczas MSPO Kielce PIT-Radwar zaprezentowało jedną ze swoich nowszych konstrukcji - radar P18. System zamontowano na pojeździe Jelcz. Radar ma być częścią systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

"To jest radar aktywny, wykrywająco-wskazujący, co oznacza, że wykorzystuje transmisję wiązek mikrofal, które emitowane są przez obracającą się antenę. Posiada zdolność do wykrywania i lokalizowania obiektów takich jak: samoloty, rakiety balistyczne i niektóre bezzałogowe aparaty typu UAV (Unmanned Aerial Vehicle - bezzałogowe statki powietrzne), na odległość sięgającą blisko 450 km, a w przypadku rakiet balistycznych, na znacznie większą odległość" - powiedział PAP prezes PIT-Radwar.

Podkreślił, że radary obecne na terenie Polski przechodzą regularne testy i badania na poligonach. Dzięki dużemu zasięgowi, są w stanie monitorować zdarzenia nad terytorium Ukrainy. Jak wyjaśnił, chodzi o ruchy myśliwców rosyjskich i innych samolotów, a także ataki rakiet balistycznych. "Te informacje są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na weryfikację nie tylko teoretycznych obliczeń, które wcześniej przeprowadzano, ale dostarczają również nowe parametry uzbrojenia, używanego przez naszego wschodniego sąsiada" - wyjaśnił.

"Podstawowymi wymaganiami dla tego radaru są duża mobilność, skuteczność działania, zdolność wykrycia i udostępnienia informacji w czasie rzeczywistym dla szerszego grona odbiorców oraz zdolność ukrycia przed potencjalnym atakiem wroga" - wskazał prezes PIT Radwar.

Kowalczuk zaznaczył, że system został zaprojektowany i zrealizowany w pełni przez polskich inżynierów. "Nie korzystamy z żadnych licencji zewnętrznych. Komputer stanowi serce tego systemu, a wszystkie algorytmy oprogramowania radaru zostały stworzone przez polskich programistów. Cała konstrukcja działa na zasadach typowych dla radarów projektowanych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Te radary znajdują zastosowanie w polskich Siłach Zbrojnych, a także są wykorzystywane przez niektórych naszych zagranicznych klientów" - wyjaśnił prezes Kowalczuk.

