Biznes i technologie

Prezes PKP: w połowie października pasażerowie będą mogli korzystać z dworca w Kołobrzegu

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 12:13

Modernizowany zabytkowy dworzec w Kołobrzegu ma być gotowy do końca tego roku, a w połowie października br. do użytku zostanie oddana strefa obsługi pasażerów, czyli hala i kasy biletowe - zapowiedział we wtorek prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.