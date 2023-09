W tym roku PLL LOT ma szanse na historyczny wynik finansowy nie tylko na poziomie zysku, ale i wyniku operacyjnego - powiedział PAP prezes PLL LOT Michał Fijoł. Dodał, że spółka pracuje nad swoją strategią, którą być może zaprezentuje 5 października br.

Prezes PLL LOT Michał Fijoł, przekazał, że LOT pracuje nad strategią spółki. "W ciągu najbliższych tygodni zostanie ona - mam nadzieję - zatwierdzona przez radę nadzorczą. Jeśli tak się zdarzy, to 5 października ją zaprezentujemy" - poinformował.

Prezes przypomniał, że w lipcu narodowy przewoźnik przewiózł ponad 1 mln 41 tys. pasażerów. "Lipiec zakończył się z największą liczbą pasażerów w miesiącu w 94-letniej działalności LOT. Nigdy nie przewieźliśmy w miesiącu tylu pasażerów. Lotnictwo ma za sobą bardzo dobry sezon letni. A LOT korzysta z tej bardzo dobrej sytuacji dla światowego lotnictwa" - powiedział Fijoł. W jego ocenie sierpień zapowiada się na podobnych poziomach, jak lipiec.

"Wracamy na ścieżkę rentownego wzrostu. Nasze wakacyjne wyniki pozwalają z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Podtrzymuję wcześniejsze prognozy, że LOT przewiezie w tym roku 10 milionów pasażerów" - dodał.

Fijoł przyznał, że wojna na Ukrainie "ma bardzo duży wpływ na wyniki LOT". Ma to związek zarówno ze skasowanymi połączeniami przewoźnika z Polski na Ukrainę i do Rosji, jak również z wydłużeniem tras do Azji wynikających z konieczności ominięcia rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Powoduje to wydłużenie czasu lotu i odległości. Przypomniał, że Rosja i Ukraina odpowiadały za blisko 10 proc. pasażerów LOT.

"Inny wpływ na lotnictwo to zwiększone ceny węglowodorów, czy paliwa lotniczego, co cieniem położyło się na ubiegłoroczne wyniki (...) W tym roku mamy ogromne szanse na historyczny wynik finansowy LOT nie tylko na poziomie zysku netto, ale na poziomie wyniku operacyjnego" - powiedział Fijoł.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zapowiedział ostatnio, że w roku 2023 LOT walczymy o zysk powyżej 1 mld zł. "Mamy wszyscy świadomość, jak trudny, jak konkurencyjny, wymagający i zmienny jest rynek lotniczy. Więc mówię o 1 mld zł z nadzieją" - dodał.

W ubiegłym roku PLL LOT wypracowały ponad 113,7 mln zł zysku przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł i przewiozły 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów.

Samoloty PLL LOT bezpośrednio latają do portów w Europie, a dalekodystansowe rejsy realizują do Stanach Zjednoczonych, Kanady, Chin, Japonii i Korei Południowej.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów), a drugim (30,7 proc.) - Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.