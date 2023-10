Nowa strategia PLL LOT na lata 2024-2028 zakłada przewiezienie blisko 17 mln pasażerów, 110 samolotów we flocie przewoźnika, 20 nowych kierunków - poinformował w czwartek prezes spółki Michał Fijoł. LOT będzie większy - dodał.

PLL LOT zaprezentowały w czwartek wieczorem strategię firmy na lata 2024-2028.

W specjalnym nagraniu swoje słowa do zebranych skierował premier Mateusz Morawiecki.

"LOT to coś więcej niż tylko firma. To nasz narodowy przewoźnik i jednocześnie ambasador Polski na całym świecie. Blisko 50 państw i 10 mln pasażerów" - powiedział szef rządu.

Jak dodał, co roku samoloty polskiego przewoźnika świadczą usługi transportowe "niosąc w świat przekaz, że polska marka to najwyższa jakość". "Sektor lotniczy generuje w Polsce ponad 150 tys. miejsc pracy. Buduje naszą atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Bez silnego LOT nie byłoby to możliwe" - wskazał Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że "LOT jest w polskich rękach i dynamicznie się rozwija rywalizując z innymi europejskimi przewoźnikami".

Prezes PLL LOT Michał Fijoł - prezentując strategię - wskazał, że w tym roku przewoźnik przewiezie 10 mln pasażerów, a w 2028 roku ma to być blisko 17 mln osób. "To będzie oznaczało, że będziemy mieli blisko 30 proc. wzrost" - powiedział.

Jak dodał, aby ten wzrost był możliwy, spółka będzie potrzebowała do 110 samolotów. Obecnie ma we flocie 75 maszyn.

Fijoł poinformował, że strategia zakłada uruchomienie przez przewoźnika 20 nowych kierunków, w tym m.in. do Stanów Zjednoczonych , a także do Wietnamu, Tajlandii.