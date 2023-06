Biznes i technologie

Prezes Polskich Portów Lotniczych w zarządzie Europejskiej Rady Portów Lotniczych

Autor: PAP

Data: 28-06-2023, 11:36

Prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Stanisław Wojtera wszedł do zarządu Europejskiej Rady Portów Lotniczych (ACI Europe), do której należy ok. 600 operatorów lotnisk w 58 krajach europejskich - poinformował w środę PPL.