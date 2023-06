Mam przekonanie, że jeśli chce się na tym rynku być poważnym graczem, trzeba za parę lat podwoić swoje zdolności produkcyjne – powiedział w rozmowie z PAP prezes spółki Grupa Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński. Spółka jest odpowiedzialna za projekt Polimery Police.

"Samo przygotowanie procesu inwestycyjnego trwało trzy lata, ale dzięki temu uniknęliśmy szeregu ryzyk fazy projektu. Największym sukcesem tamtego okresu był dla mnie element dokumentacji projektowej. Wielu inwestorów go nie docenia, a my - można powiedzieć - zamknęliśmy koncepcyjnie to, co chcieliśmy wybudować, a więc każdy unit był przemyślany, zoptymalizowany i w tej chwili mamy supernowoczesną instalację o dużej elastyczności produkcyjnej" - powiedział w rozmowie z PAP Andrzej Niewiński, prezes spółki Grupa Azoty Polyolefins, odpowiedzialnej za realizację projektu Polimery Police.

Dodał, że inwestycja była realizowana w "bardzo specyficznym okresie" pandemii, w którym "rozsypały się globalne sieci logistyczne". Na początku realizacji inwestycji - jak mówił - transport kontenera z Chin do Europy kosztował 3 tys. dolarów, a w szczycie pandemii - 19 tys. dolarów.

Zaznaczył, że partnerzy koreańscy (główny wykonawca projektu Hyundai Engineering) "pokazali klasę, determinację i osiągali cele".

Pytany o wpływ inwestycji na woj. zachodniopomorskie Niewiński wskazał, że będzie to z pewnością "ogromny impuls w zakresie wpływów do budżetów, chociażby gminy Police".

"Wydaje mi się jednak, że będziemy mieli dużo większy zakres oddziaływania. Po pierwsze, aby kontrolować cykl życia produktu, będziemy cały czas inwestować w badania. Liczę na bardzo intensywną współpracę ze szczecińskim ośrodkiem naukowym i liczę, że pozwoli nam to zainteresować młodzież, nie tylko na zasadzie pogłębiania wiedzy, ale też tworzenia dla nich możliwości dalszego rozwoju zawodowego" - wyjaśnił prezes Polyolefins.

Jak mówił, w projekcie nieustannie będą potrzebni wykwalifikowani pracownicy, osoby "zdeterminowane, żeby błysnąć". Zaznaczył, że uczestnicy programów stypendialnych, którzy znaleźli się później w projekcie "bardzo dobrze się odnajdują".

"Mam przekonanie, że jeśli chce się na tym rynku być poważnym graczem, trzeba za parę lat podwoić swoje zdolności produkcyjne. A kto to zrobi, jeśli nie my, mając pełną wiedzę na temat tego, co można by jeszcze zoptymalizować, poprawić w tej instalacji. Będziemy tu nie do pokonania" - mówił Niewiński.

Na pytanie o to, jak długo może potrwać rozruch odpowiedział, że "potrwa on tak długo, jak będzie wymagała tego instalacja".

"Patrzę już bardziej na sferę operacyjną. Planujemy rozpoczęcie sprzedaży w lipcu, sierpniu. Chcielibyśmy wejść w pełną działalność komercyjną w pierwszym kwartale przyszłego roku. Mamy taki plan, że na początku instalacja będzie pracowała na 50 proc. zdolności produkcyjnej, później 75 proc., a w przyszłym roku na 100 proc." - mówił prezes Polyolefins.

Produkcję polipropylenu w nowej instalacji Grupy Azoty w Policach (Zachodniopomorskie) uruchomiono w czwartek. Jak podała Grupa Azoty, Polimery Police to "jedna z największych inwestycji europejskiej branży chemicznej". Polipropylen będzie w Policach produkowany pod marką Gryfilen.

Nowa instalacja ma produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Budżet projektu Polimery Police to ponad 7,2 mld zł.