Prezes PPL: w 2024 r. lotnisko w Radomiu z pewnością podwoi liczbę pasażerów i oferowanych kierunków

W 2024 r. lotnisko w Radomiu z pewnością podwoi liczbę pasażerów i oferowanych kierunków. Od grudnia loty z Radomia do Larnaki na Cyprze uruchomi Wizz Air. Należy to potraktować jako pierwszy krok we współpracy z tym przewoźnikiem – powiedział we wtorek prezes PPL Stanisław Wojtera.