Prezes ProteinRise na Internetowym FRSiH: pandemia wzmocniła trendy na rynku przejęć i przyspieszyła część decyzji

- Pandemia określa klimat do przejęć i wzmacnia trendy, które były widoczne przed pandemią. Pierwszy trend to kwestie związane z sukcesją w firmach rodzinnych, które w przypadku niezaplanowanej sukcesji stanęły w obliczu konieczności sprzedaży. Drugi trend to szukanie efektów skali i szukanie przejęć ze względu na większą siłę przetargową. Trzeci trend to wyjścia i wejścia podmiotów międzynarodowych, które decydują się na wejście do lub wyjście z Polski – mówił Marcin Czarnecki.

Dodał, że widać też obszary, w których COVID-19 przyspieszył podjęcie decyzji o sprzedaży czy zakupie.

- Np. firma Marie Bizard, która zdecydowała się sprzedać aktywa w Polsce, bo czasami Polska okazuje się nie pasować do koncepcji firm międzynarodowych koncentrujących się na swoich rynkach i takie firmy wtedy podejmują decyzję o wyjściu z inwestycji – mówił Czarnecki.

- Drugi obszar gdzie decyzje są przyspieszane to wtedy, gdy firma ratuje się, bo brakuje jej kapitału i nie ma pomysłu jak z tych kłopotów wyjść, to wtedy decyduje się na wyjście z biznesu. A trzeci obszar – to kupowanie oportunistyczne, czyli wtedy gdy np. jest nadpłynność i następuje kupowanie szybciej niż gdyby była inna sytuacja – dodał.

- Branża spożywcza jest dobrą możliwością na lokowanie kapitału na trudne czasy, bo oferuje długoterminowość i stabilność, a dobrym przykładem jest branża mleczna, która przeszła suchą nogą przez pandemię – stwierdził Marcin Czarnecki.

Jak wynika z analiz Saski Partners, z powodu globalnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa liczba transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła w tym roku niemal o połowę. W pierwszej połowie 2020 roku sfinalizowano w Polsce 68 transakcji fuzji i przejęć wobec 129 w tym samym okresie 2019 roku, a ich łączna wartość była mniejsza o 65 proc - wynika z analizy danych Thomson Reuters i Catalyst.

Debata „2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej” odbyła się we wtorek 3 listopada w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie FRSiH przybiera formułę internetową i odbywa się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani mogą śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji)